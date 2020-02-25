香港新增7確診 佛堂累計6例

香港新冠肺炎疫情在社區蔓延，昨日又新增7宗確診個案，累計確診個案達81宗。其中2名新確診者曾到過北角美輪大廈「福慧精舍」佛堂，使與該佛堂有關的確診個案增至6宗；第3名新增個案是住在元朗YOHO的商人，他曾多次往返內地；另外4宗則是「鑽石公主號」郵輪返港的乘客。

文匯報報導，新增7宗確診個案中，2宗與「福慧精舍」有關的患者都是年長女性。第76宗患者是一名59歲女子，為家庭主婦，住在紅山半島第一期，2月8日開始喉嚨痛發燒，曾多次到養和醫院門診求醫及入院，23日被轉送至律敦治醫院。女患者在潛伏期內，曾於1月26日至31日期間到日本大阪旅遊，並於1月25日、2月1日至6日到過「福慧精舍」。

第77宗個案是68歲女子，住在北角麗宮大廈，2月19日開始咳嗽，23日被轉介到瑪麗醫院急症室，昨日確診。她在2月1日至6日、8日都到過「福慧精舍」，其餘大多時間在家中，亦到過北角春秧街街市買菜。

報導指出，至今與該佛堂有關的確診病人增至6人。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，確診者都是佛堂的信眾，而目前聯繫去過佛堂的130人，也有7位表示身體不舒服。

張竹君指出，佛堂每逢初一、十五會派飯給信眾，活動還包括上香、求籤及祈福等儀式，信眾逗留時間較長，或會出現互相傳染，有一定傳播病毒風險。她說，為佛堂沒有訪客登記冊，信眾之間亦互不認識，追蹤工作有困難。