滯鄂港人有包機了 孕病考生優先

逾2700港人滯留湖北逾月，急切希望早日回港，港府昨晚宣布，將派包機分批接回，首批以孕婦、嚴重病患者、應屆考生為主，不過目前還沒有時間表。有滯湖北港人憂慮，湖北市內交通停頓，即使港府派包機來，他們亦無法自行到機場；另有滯留港人冀港府與內地部門協調批出通行證，讓他可自行駕車到珠海。

綜合媒體報導，政制及內地事務局長聶德權表示，關於分批接載的次序，首批會接回現位處武漢的港人，因為武漢是湖北省中最多港人的城市，約有450人。至於其他地區如有情況緊急者，如孕婦、嚴重病患者、須接受手術者、考生，當局亦會盡量安排他們首批回港。

報導指出，搭包機者必須持有香港身份證，如果有發燒、咳嗽等病徵，就不適宜乘搭，而乘包機回港者也須入住隔離營，接受14天檢疫。

港府決包機接滯鄂港人 孕婦重病考生優先 沒時間表 須持港身分證 香港中國通訊社 聶德權表示，武漢市內已接觸駐武漢經濟貿易辦事處的港人，毋須再致電或以電郵再查詢，當包機時間等細節一敲定，港府就會主動聯絡已收到的求助個案。

被問及為何不能以高鐵接回滯鄂港人？聶德權說，以飛機或高鐵接回港人，取決於內地政府認定，目前的計畫是包機、分批接回港人。至於為何現時才採取行動？他則解釋必須先衡量好公共衛生風險，亦要有充足的檢疫設施，及當地政府亦需準備好，而現在正是適合時候。

港府決包機接滯鄂港人 孕婦重病考生優先 沒時間表 須持港身分證 香港中國通訊社

據報導，滯留湖北省松滋市的港人張先生表示，其所在地與武漢機場相距4小時車程，加上湖北市內交通停頓，憂慮即使港府派包機，他們亦無法自行到武漢天河國際機場。據透露，有極少數港人曾以「荊易行」獲得批文，自駕離開湖北到達深圳。但張先生說，申請「荊易行」須輸入內地身分證號碼，沒內地身分證的他無法申請，而且周邊城市亦不歡迎來自湖北的人或掛有「鄂」字車牌的車入城。張期望港府若派出包機，可提供交通安排接載當地港人。

現於湖北省石首市、長居珠海的港人廖先生說，港府的措施沒考慮非居留香港的港人需要，希望政府與內地部門協調，向他發通行證駕車回珠海。