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香港中學副校長FB轉文 不料藏頭詩黑警惹禍上身

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
香港孔聖堂中學聲明。取自明報
香港孔聖堂中學聲明。取自明報

香港孔聖堂中學副校長何栢欣，FB發文呼籲不要對警員染疫落井下石，稱「員警都係打份工，死咗又幫到件事幾多呀？全部人齊心抗疫先有用」等，但港警發現，每句句首串起來是「黑警死全家，一個都不能少」的藏頭詩。

港警及教育局因此展開調查，孔聖堂中學校董會發聲明，稱已成立專責調查小組，並將何栢欣暫時停職。

明報報導，孔聖堂中學校長楊永漢說，何栢欣表示貼文並非其原創，他轉貼時只贊同字面表達的意思，沒留意當中另有含意。何栢欣還表示，帖文由左至右看是普通文章，後來得知帖文句首串連起來有其他意思，所以上周日（23日）已經刪帖。楊永漢表示，他初步瞭解後，暫相信是無心之失。

不過大陸全國政協副主席、前特首梁振英因此重批教局懲處不力 促校方開除。

港警 梁振英 香港

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