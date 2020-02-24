陸外交部嗆辣網紅發言人亮相 曾與美國安顧問互嗆

曾與美國前國家安全顧問、前駐聯合國大使萊斯（Susan Rice）就新疆問題公開互槓，甚至被萊斯痛罵「可恥」、「無知」的大陸外交部嗆辣網紅、新聞司副司長趙立堅，24日首度以發言人身分亮相，成為當日記者會最大亮點。

趙立堅去年8月由中共駐巴基斯坦大使館臨時代辦轉任外交部新聞司副司長時，就受到外界高度關注。趙立堅早在2010年5月就開通推特帳號，並積極捍衛大陸國家形象，其迥異於一般外交官的嗆辣風格，讓他的推特「圈粉」超過24萬人。

去年7月趙立堅更在推特上與萊斯對嗆，一度引起國際媒體關注。趙立堅當時在推特轉發力挺大陸新疆政策的37國致函聯合國人權理事會主席的聯名信，稱這是對「美國及其西方同夥的一記響亮耳光」。

他同時批評西方22國對中國新疆政策的「抹黑」。趙立堅當時說：「如果你住華府，你知道白人絕不會去東南區，因為那是黑人及拉丁裔的地區。有人說『黑人來，白人走』，這表示只要有一個黑人家庭入住，白人就遷出，且那棟公寓的價格將大幅下跌。」

這則推文引起萊斯注意，並痛批趙立堅是「可恥的種族主義者，而且驚人的無知」。不過，萊斯誤以為趙立堅是派駐在美國，因此還要求中共駐美大使崔天凱將趙立堅送回中國。

趙立堅當時也不客氣地回覆推文稱：「你也一樣丟臉，且一樣非常無知。我駐在伊斯蘭馬巴德。真相很傷，我只是說實話」；「把一個說出你不想聽的實話的人歸類為種族主義者，這才是丟臉且令人作嘔。」

在此次新冠肺癌疫情爆發後，趙立堅也數次在推特發布關於大陸防控新冠肺炎的相關訊息。美國國務卿龐培歐2月10日警告美國各州州長，提防中國對美國各層級進行的滲透。趙立堅立即回批龐培歐習慣於說謊、欺騙和偷竊，所以才認為每個人都跟他一樣。趙立堅甚至說龐培歐，「滿腦子都是骯臟的政治陰謀」。

在24日例行記者會上在被問及華爾街日報日前刊登一篇題為「中國是真正的亞洲病夫」（China is the Real Sick Man of Asia）文章後續發展時，趙立堅除強調，面對惡意侮辱、抹黑，中國不做「沈默的羔羊」。他還反問，華爾街日報既然有罵人的囂張，為什麽沒有道歉的勇氣？該報既然一意孤行，就應承擔相應的後果。