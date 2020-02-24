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陸外交部嗆辣網紅發言人亮相 曾與美國安顧問互嗆

聯合報 / 特派記者林則宏╱即時報導
大陸外交部新聞司副司長趙立堅24日首度以發言人身分在例行記者會上亮相。（中新網）
大陸外交部新聞司副司長趙立堅24日首度以發言人身分在例行記者會上亮相。（中新網）

曾與美國前國家安全顧問、前駐聯合國大使萊斯（Susan Rice）就新疆問題公開互槓，甚至被萊斯痛罵「可恥」、「無知」的大陸外交部嗆辣網紅、新聞司副司長趙立堅，昨天首度以發言人身分亮相，成為當日記者會最大亮點。

趙立堅去年8月由中共駐巴基斯坦大使館臨時代辦轉任外交部新聞司副司長時，就受到外界關注。趙立堅早在2010年5月就開通推特帳號，並積極捍衛大陸國家形象，其迥異於一般外交官的嗆辣風格，讓他的推特「圈粉」超過24萬人。

去年七月趙立堅更在推特上與萊斯對嗆，引起國際媒體關注。趙立堅當時在推特轉發力挺大陸新疆政策的卅七國致函聯合國人權理事會主席的聯名信，稱這是對「美國及其西方同夥的一記響亮耳光」。

他同時批評西方廿二國對中國新疆政策的「抹黑」。趙立堅當時說：「如果你住華府，你知道白人絕不會去東南區，因為那是黑人及拉丁裔的地區。有人說『黑人來，白人走』，這表示只要有一個黑人家庭入住，白人就遷出，且那棟公寓的價格將大幅下跌。」

這則推文引起萊斯注意，並痛批趙立堅是「可恥的種族主義者，而且驚人的無知」。不過，萊斯誤以為趙立堅是派駐在美國，還要求中共駐美大使崔天凱將趙立堅送回中國。

新冠肺炎疫情爆發後，趙立堅也數次在推特發布關於大陸防控新冠肺炎的相關訊息。美國國務卿龐培歐2月10日警告美國各州州長，提防中國對美國各層級進行的滲透。趙立堅立即回批龐培歐習慣於說謊、欺騙和偷竊，所以才認為每個人都跟他一樣。趙立堅甚至說龐培歐，「滿腦子都是骯臟的政治陰謀」。

在24日例行記者會上在被問及華爾街日報日前刊登一篇題為「中國是真正的亞洲病夫」（China is the Real Sick Man of Asia）文章後續發展時，趙立堅除強調，面對惡意侮辱、抹黑，中國不做「沈默的羔羊」。他還反問，華爾街日報既然有罵人的囂張，為什麽沒有道歉的勇氣？該報既然一意孤行，就應承擔相應的後果。

新冠肺炎 新疆 龐培歐

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