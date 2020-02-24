維權律師：假防疫真抓人 異議人士處境更慘

曾是中國維權律師的流亡異議人士滕彪認為，武漢肺炎疫情延燒，恐讓中共當局多了一個藉口抓捕異議人士的措施。而疫情過後，中國異議人士的處境恐將更艱難。

滕彪表示，肺炎疫情爆發後，有不少案例顯示，中共當局對維權和異議人士的打壓正在升級。

滕彪說明，新冠病毒在中國擴散，基於防疫需求，各地社區陸續採取封閉式管理，對社區清查更加嚴格，也因此讓監控得以更加滲透到基層，讓維權、異議人士被抓捕的情況「變本加厲」。

本月初，赴中國首個被封城的武漢市報導當地疫情的公民記者陳秋實疑似遭當局「強制隔離」。另外，因提倡公民運動及呼籲中國國家主席習近平讓位而遭追查的法學博士許志永，也在日前於廣州友人住處遭逮捕，其女友不久後也失聯。

滕彪表示，以陳秋實為例，若因防疫理由被隔離，正常來說會公開他的隔離處所，且他的對外通訊應該也是無礙的，但實際上卻不是這樣。因此，「那不算是真正的隔離」，只是中共當局在疫情發生時面對異議人士，「順便多了這種措施」。

滕彪認為，這波疫情過後，「異議人士的狀況會更艱難」。

被視為這波肺炎疫情「吹哨者」的武漢醫師李文亮因染病逝世後，掀起中國民間串聯爭取「言論自由」的風潮。然而滕彪認為，儘管疫情衝擊中國的政治、經濟及社會，但很難真正促使中國走向民主開放。

滕彪說明，中共不會放寬言論自由，反而會增加強化對社會監控的措施，「因為這會影響到它的政治體制，（中共）不會放棄政治壟斷」。

他說，待疫情結束後，可以預期的是中共為了挽回民心，會加強官媒的宣傳及敘事，讓防疫「變成共產黨的功勞，讓人們歌功頌德」，而因為多數中國民眾接收不到批評的訊息，「因此中共擁有操控訊息的優勢」。