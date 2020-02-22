陸監獄現疫情 陸委會籲要保障我方關押人士健康

新冠肺炎疫情蔓延至大陸監獄，陸委會今日晚間發布新聞稿指出，呼籲陸方要對我方在陸監獄服刑的人員，提供有效、充足的健康防護與醫療保障。

大陸司法部監獄管理局負責人何平昨天證實，湖北、山東及浙江共有5個監獄爆發新冠肺炎疫情，累計505人確診，暫無重症或死亡病例。

陸委會今日以書面形式回覆關於我方在大陸監禁人士的處境。陸委會表示，身體健康權益是基本人權，應被充分重視與保障，不應因所在處所而有所差異。

陸委會指出，在大陸監獄陸續傳出新型冠狀病毒肺炎疫情，對於我方在陸監獄服刑人員，他們的人身安全本已受到限制，再受到疫情的衝擊影響，陸方更應提供這些在監人員，有效與充足的健康防護及醫療保障。

陸委會表示，對於這些在陸監獄服刑人員，所處的環境和健康狀況，我方和在台的家屬均高度關切，除呼籲陸方應確實為他們做好相關防疫措施，維護保障他們的身體健康之外，也應提供他們在關押中與家人直接通訊聯繫的便利，以解家屬懸念。

除李明哲外，國立師範大學國際人力資源發展研究所退休副教授施正屏、台灣民眾李孟居、南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹，都分別被陸方指控從事「涉嫌危害國家安全」，至今仍在監禁中。