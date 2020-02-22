習近平去信比爾蓋茨 感謝支持大陸抗疫
大陸國家主席習近平給美國微軟創辦人比爾蓋茨回信，感謝他和蓋茨基金會對大陸防控新冠肺炎疫情工作的支持，並呼籲國際社會加強協調、共同抗擊疫情。
新華社報導，習近平在信中指出，疫情發生後，舉全大陸之力進行防控，採取一系列前所未有的防控和救治舉動，取得了重大成效。
習近平表示，堅決維護中國人民生命安全和身體健康，也堅決維護世界各國人民生命安全和身體健康，努力為全球公共衛生安全作出貢獻，人類是一個命運共同體，戰勝關乎各國人民安危的疫病，團結合作是最有力的武器。
習近平提到，蓋茨基金會很早就加入全球抗擊新冠肺炎疫情的行動，發揮了積極作用。支持蓋茨基金會同中方有關機構的合作，也期待國際社會加強協調，為維護人類健康福祉而一起努力。
由蓋茨夫婦成立的蓋茨基金會，1月27日捐款500萬美元，支持大陸抗擊新型肺炎疫情，之後承諾最高捐款1億美元，部分用於直接幫助大陸加速在藥物、疫苗及診斷方法研發等工作。
比爾蓋茨近日去信習近平，讚賞大陸抗擊疫情的表現，堅定支持大陸打贏這場仗。
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