中國－東協新冠肺炎問題外長會議 王毅提四倡議
中國－東協關於新冠肺炎問題特別外長會20日在寮國萬象舉行。大陸國務委員兼外交部長王毅在會中提出四點合作倡議。他指出，疫情沒有國界，中國與東協各國情同手足，命運與共，應通過更加緊密的合作，有效防止疫情蔓延，構建更為緊密的中國－東協命運共同體。
據新華社報導，王毅在會中提出的四點合作倡議。一是加強對接，聯防聯控。推動雙方衛生、檢疫、交通、出入境等部門有效協調合作。適時舉行中國－東協領導人關於新冠肺炎問題特別會議，從更高層級規劃和指明合作方向。
二是著眼長遠，確立長效合作機制。建立中國－東協公共衛生應急聯絡機制，提高突發衛生事件應急響應速度。設立中國－東協防疫物資儲備中心。
三是理性應對，戰勝恐慌。尊重世衛組織的專業權威建議，早日全面恢復正常經貿人員往來與合作。
四是化危為機，培育新合作增長點。推動經濟加快向網絡化、數字化轉型，加強電子商務、移動支付等領域合作，提高城市管理水平，提高對重大突發公共事件的反應、決策和處理能力。
王毅也說，疫情給大陸經濟社會帶來挑戰，但這只是暫時與有限的。大陸經濟韌性強勁、活力充沛，長期向好的趨勢不會改變。大陸從無數艱難險阻中一路走來，不斷化挑戰為機遇，變逆境為順境。陸方不僅將取得抗擊疫情的最後勝利，也將努力實現既定的經濟社會發展目標。
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