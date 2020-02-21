香港累計確診達68例 其中一名為港警
香港衛生署衛生房務中心昨日晚間公布，截至20日晚間8時，新增確診三名個案，香港累計確診達68例。確診個案中，有一名港警人員，其居家接觸者出現病徵。
星島日報報導，第68例確診個案為一名警務人員，年齡48歲。他在18日出現發燒與咳嗽，19日到觀塘社區健康中心求診，其深喉唾液樣本證實對2019冠狀病毒病病毒呈陽性反應。昨日被安排入住基督教聯合醫院接受隔離治療。病人現時情況穩定。
該名病患曾在18日晚間在明星海鮮燒鵝專門店出席聚餐。
另外兩名確診個案為一名38歲女子與58歲男子，現分別在香港基督教聯合醫院與北區醫院就診。
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