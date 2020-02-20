李斌接替夏寶龍成為中共全國政協機關黨組書記

（德國之聲中文網）一家人正打麻將，"防疫人員"沖進來掀桌子，稍有異議就扇耳光；一個人外出遛狗，"防疫人員"沖過來揮舞大棒將他的愛犬當場打死；一個女人上街沒戴口罩，被攔住後爭辯幾句，就被鎖上鐵鏈游街，並

2020-02-20 20:32