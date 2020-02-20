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李斌接替夏寶龍成為中共全國政協機關黨組書記
前中共衛計委主任、中共全國政協副主席李斌已經接替夏寶龍的中共全國政協機關黨組書記職位。
香港電台報導，中共全國政協在官方微信帳號報導，前中共國家衛計委主任李斌昨日首次以機關黨組書記的身分，主持召開中共政協全國委員會機關黨組會議，預料她可能接替夏寶龍政協秘書長的職務。
根據早前報導，中共政協副主席夏寶龍上月31日仍以機關黨組書記的身分召開會議；一周前，中共港澳辦改組，夏寶龍兼任中共國務院港澳辦主任，並擔任黨組書記一職。
2018年3月，中共政府換屆，被選出的24名中共全國政協副主席中，前中共政治局委員、前任中宣部部長劉奇葆和衛計委的主任李斌，都有7票反對，並列最反對票最多。
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