中共駐南非大使恥笑美國「八個做不到」

2月18日，中共駐南非大使林松添針對美國國務卿龐培歐不久前攻擊抹黑中共政治體制，林松添結合當前中國抗疫重大行動與顯著成效，他恥笑美國至少有「八個做不到」。他說，中共充分展現了社會主義體制的優越性。

環球網援引林松添表示，一是疫情爆發後，中共總書記習近平親自指揮部署全黨全國抗疫阻擊戰，把保護人民的生命和健康安全放在首位，並將其作為自己和全黨各級組織和各級政府工作的首要任務，全體共產黨員和各級領導幹部始終戰鬥在抗疫最前線。習近平和中國共產黨帶領全國人民團結一心，眾志成城，在如此短時間內迅速有效遏制住了新冠肺炎疫情在中國蔓延，阻斷了向世界擴散的勢頭。美國能做得到嗎?

二是中國在武漢10天左右建成兩座共計2600個床位的傳染病專門醫院，並同時在湖北建成了15座共上萬個床位的方艙醫院。美國能做得到嗎?

三是中國全民動員，令行禁止，全體14億人民聽從黨和政府指揮，自覺居家隔離兩週或以上，為在如此短時間內有效阻斷新冠肺炎疫情在中國傳播和對外擴散提供了可能，並做出了貢獻和犧牲。美國能做得到嗎?

四是中國緊急動員全國其他各個省市200多支醫療隊、3.2萬多名醫務人員和大量醫療與生活物資緊急馳援武漢和湖北。美國能做得到嗎?

五是中國動員19個省市對口馳援湖北除武漢以外的16個地市，開展對口幫扶，共同打響湖北疫情殲滅戰。美國能做得到嗎?

六是中國迅速啟動全國聯防聯控機制並高效運行，確保習近平總書記和黨中央的指示要求和部署立即傳達至每個社區和鄉村、每位黨員和公民並迅速落實到位；中央和地方政府財政馬上撥款100億美元用於全國抗疫行動，確保抗疫資金和物資保障。美國能做得到嗎?

七是中國共產黨用40年時間讓8億多中國人民擺脫了貧困，並致力於2020年底讓14億中國人民全體擺脫絕對貧困，為世界減貧事業貢獻了70%以上。美國能做得到嗎?

八是中共和中國政府始終堅持走和平發展道路，同世界各國和平共處，致力於共同構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係和人類命運共同體，從未發動一場對外侵略戰爭，從未佔領外國一寸土地，從未讓一個外國人無家可歸。美國能做得到嗎?

林松添表示，這些問題的答案顯而易見，即美國一個也不能做到且永遠也做不到。因為社會主義與資本主義制度的最大區別是，社會主義確保所有人的共同利益，而資本主義則維護極少數人利益。中國特色社會主義致力於實現14億中國人民的共同發展，當然得到最廣大人民的堅定支持。此次展現在全世界人民面前的中國重大抗疫行動和令人鼓舞的成效充分展示了中國特色社會主義制度的巨大優勢。