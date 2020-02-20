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湖北省台辦：民進黨當局應盡快同意東航運返滯留台胞

聯合報 / 記者賴錦宏／ 即時報導
湖北省台辦主任李建紅（右一）十七日到武漢協和醫院迎接已治癒出院的台胞金先生。（新華社）
湖北省台辦主任李建紅（右一）十七日到武漢協和醫院迎接已治癒出院的台胞金先生。（新華社）

湖北省台辦負責人表示，滯留湖北等待返鄉的台胞居家隔離早已超過14天，沒有一例疑似或確診新冠肺炎，隨時可以運送返台。民進黨當局應當正視在湖北台胞的合理訴求，盡快同意東航的運送安排，讓這些台胞早日回家。

據中共官方新華社，首批滯留湖北台胞搭乘東航加班機返鄉已半月，東航後續運送至今未能成行。 19日晚，滯留台胞發出陳情呼籲書，呼籲民進黨當局盡快同意東航包機載送他們早日回家。

這位負責人說，滯留湖北台胞回鄉受阻後，湖北省台辦和各市州台辦加強對台胞的關心照顧，及時了解情況，通過各類渠道發布疫情防控信息，提供疫情防控服務和生活上的幫助。經省市台辦協助安排，確診的兩名台胞患者均已痊癒出院。值得讚許的是，在湖北的台胞理解支持湖北省採取的疫情防控措施，積極配合當地防疫工作。一些台胞台企捐款捐物支持抗疫，一些台胞主動留下來參加當地防疫工作。

這位負責官員表示，滯留湖北等待返鄉的台胞有近85%是臨時來湖北的人員，未滿18歲的少年兒童和60歲以上的老人有近400人，有近80人為慢性病患者，他們因工作、上學和治病需要，迫切需要盡快返台。對他們發出急切陳情呼籲，我們完全理解，也希望台灣各界能夠給予他們支持和幫助。

他強調，目前滯留湖北等待返鄉的台胞居家隔離早已超過14天，無一人有疑似和確診新冠肺炎情況。湖北各有關方面和東航已做好運送台胞回家的各項準備，隨時可以實施運送。民進黨當局應當正視在湖北台胞的合理訴求，盡快同意東航的運送安排，讓這些台胞早日回家。

東航 新冠肺炎 疫情

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