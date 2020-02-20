習近平與文在寅熱線 稱疫情之下雙方近鄰守望相助

中共總書記習近平今日應約與南韓總統文在寅通電話，據央視新聞報導，習近平在電話中指出，在大陸人民抗擊新冠肺炎疫情的特殊時刻，文在寅專門來電表達慰問支持，就深化雙邊關係交換意見，體現了中韓作為近鄰守望相助、同舟共濟的友好情誼。

在新冠肺炎疫情當頭之際，南韓新任駐武漢總領事姜承錫今日凌晨搭乘韓方運輸對陸援助物資的包機抵達武漢履新。大陸外交部發言人耿爽指出，陸方表示歡迎，韓方有關安排是對陸方抗擊疫情的積極支持。

據新華社報導，在大陸全力抗擊新冠肺炎疫情的關鍵時刻，韓方有關安排體現了對中韓關係的高度重視，也是對陸方抗擊疫情的積極支持。陸媒將姜承錫稱為「逆行者」，耿爽認為很貼切，我覺得很貼切，並說陸方願為其履職提供積極協助。

耿爽說，疫情發生以來，文在寅等韓方政要表示，中韓兩國是近鄰，鄰居間面對困難應當相互支持、相互幫助。韓方將不遺餘力提供支援和配合，與陸方共同應對挑戰。韓國駐陸大使館掛出寫有「中國的困難就是我們的困難」字樣的橫幅，首爾市地標性建築打出「武漢加油、中國加油」字樣，傳遞出韓國與大陸攜手抗疫、共克時艱的信號。

耿爽表示，韓國政府和社會各界向陸方提供了大量援助，很多韓國普通民眾通過大陸駐韓國大使館捐款，支持和鼓勵大陸人民早日戰勝疫情。「危難之際，韓國人民對中國人民的這份深情厚誼令我們深深感動。」

耿爽說，韓國有句話叫「雨後地更堅」。疫情只會讓中國人民更加團結。相信在包括韓國在內的國際社會的大力支持下，大陸人民一定能夠早日戰勝疫情。我們也相信，經過這場疫情的考驗，中韓兩國人民的友誼和互信一定會得到深化和加強。