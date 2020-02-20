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武漢病床7萬張 中國：湖北防疫有階段性成果

中央社 / 北京20日電

中國中央赴湖北指導組今天表示，疫情防控取得一些階段性成果，將繼續推動湖北、武漢採取果斷措施，重點是防控源頭、切斷傳染源，其次是加強救治與物資保障。

此外，武漢定點醫院與方艙醫院的床位都要各自達到3萬張以上，隔離治療點床位要有1萬張以上，要讓具有醫治能力的病床總共達到7萬張左右。

中國國務院新聞辦公室今天下午在湖北武漢舉行記者會，介紹中央赴湖北指導組進行新冠肺炎新型冠狀病毒疫情防控工作情況，國務院副秘書長丁向陽等官員在回答提問時，作上述表示。

對於當前湖北與武漢的疫情形勢判斷，中央指導組成員丁向陽指出，全中國除湖北以外其他省分，新增確診病例都已經出現16連降，這給湖北和武漢的防控工作增添了信心。

他認為，湖北和武漢疫情「應該也出現」了一些積極的變化，防控工作也取得了「階段性」的積極成效。

他表示，武漢現在每天新增和疑似的病例，從2月中旬的4000多人、下降到每天1000至2000人，呈倍數下降；疑似病例從2月初的最高值1萬8千多人，現在下降到2000人左右。

在武漢周邊地區市州疫情上，丁向陽指出，從過去的爆發式增長已經走向趨緩，「這種下降趨勢應該說不會改變，從前期的最高點，現在已經開始逐步向下行」；但同時也必須清醒認識到，武漢、湖北的防控形勢儘管有好的跡象、有變化，還是十分嚴峻的。

他說，單從醫療救治看，目前在醫院的病患還有3萬多名，重症8000人以上、危重症1600多名，救治任務十分艱巨；當前重中之重是防止輕症轉為重症，防止重症轉為危重症，防止危重症出現死亡。

至於醫院病床數不足問題，中央指導組成員、國家發展改革委員會副主任連維良表示，床位不足在前期非常突出，導致患者得不到救治並發生嚴重交叉感染，十分令人痛心。

他指出，現正採「兩增一改造」方式努力完成「床等人」目標，即增加定點醫院、增加方艙醫院，對具備條件的隔離點改造成為隔離治療點，要讓具有醫治能力的病床數達到7萬張。

連維良透露，截至20日上午，定點醫院規劃的3萬張病床，已有2.4萬張床具備收治能力；方艙醫院新增2.5萬張床，1.26萬張床具收治能力，隔離治療點的床位也達4000張。此外，還進一步確保定點醫院和方艙醫院能動態保證3000至4000張床位，可隨時接收病人。

疫情 國務院 新冠肺炎

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