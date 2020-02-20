影／中國女權： 被消費的抗疫英雌

新冠疫情爆發下，性別議題也意外在中國網路上引發關注。其中特別引起討論的是甘肅女性醫護疑似被迫剃頭的一段影片。就學者看來，重點已經不只是醫護個人意願問題，而是這種國家英雄號召的論述方式。

深耕性別議題的台灣清華大學社會學研究所副教授沈秀華注意到，就算是女性醫護剃頭的報導，報導中也強調這些女性獲得了父母與丈夫的「允許」，強調女性的從屬性。

這個視頻17日發布時，主題叫做「剪去秀髮，他們整裝出征」。視頻中集體剃發的女性醫護人員面色凝重，有人別過頭、有人落淚。隨後有聲稱是知情者的網絡社交媒體用戶公開表態稱，上述女性護理人員是出於「自願」。

在沈秀華看來，這類的論調是洋溢父權色彩的。她認為，在這次抗疫當中，中國官媒試圖以陰柔的女性特質作為感性號召: 「這麼陰柔的女性都能加入抗爭，他們現在在塑造英雄，他們要用這種東西來動員中國群眾。」

動員造成反效果

台灣大學新聞所教授張錦華不認為，甘肅醫護落發是為了投入疫情做准備: 「如果用光頭可以減少感染率，那為什麼男生不去替光頭? 為什麼是女性呢? 」因此，張錦華批評這個視頻是中國政府想要轉移焦點: 「中國政府利用醫護中弱勢的女性，把他們塑造成悲劇英雄的角色，是轉移了國家治理的失能，作為愛國主義的宣傳，來轉移政府的責任。」

這不是中國第一次以英雄色彩的報導來鼓舞群眾。這種做法一直以來都存在於中國官媒的作法當中，但是這次女性醫護的報導之所以如此引發關注，沈秀華認為，一部分是因為疫情已經影響到了日常生活，再加上對染病與死亡的恐懼，群眾的情緒已然累積到了一個引爆點。

「我們對社會的正義一開始都是來自於質朴的憤怒。」沈秀華說: 「因為疫情已經影響到日常生活裡面的所有層面，導致一開始沒有意識到中國政府問題的人，也會開始在心中留下東西。那這個留下的東西有沒有機會讓她繼續發展，我可能就不會這麼樂觀。」

沈秀華提到，在習近平上任以後，人權工作者的行動空間被打壓，2015年女權五姊妹被捕之後，「女權」二字更是成為敏感詞。因此她認為，疫情之下關注女性醫護的情緒反應不見得能這麼直接的對應到「女權」，也不能這麼樂觀的判斷隨著女性醫護受到關注，女權意識就可以抬頭。

生不逢時的「江山嬌」

「江山嬌，你爸媽讓你考研還是結婚?」「江山嬌，你穿裙子要過膝蓋麼?」「江山嬌，你晚上一個人出門麼?」「江山嬌，你掙的這個角色是不是睡的老板啊?」「江山嬌，你為祖國剃頭麼?」

五個小時間，「江山嬌」遭到十萬網友質問。這個名字原本只是中共青年團在2月18日重磅推出的擬人化偶像姓名，改編自毛澤東詩詞《沁園春·雪》。網友將其與「剃頭醫護事件」連結，發出不平之鳴，尖銳問題直指中國女性面臨的種種困境。

沈秀華分析指出，女性佔中國醫護人員多數，說到女性的生理需求與遭遇，不是醫護的女性也會有共鳴。她說: 「中國疫情裡面女性用日常工作，不管她是街道工作人員也好、醫護也好，她做她本來就在做的事。可是它(官媒)不願意把他們在這種有危險的情況下，本來就在做的日常工作講出來，偏偏要去報導剃頭、懷孕流產等東西，來動員抵抗疫情的情感。我想這也是大家憤怒的原因。」

中國官媒不是第一次用擬人化吸引年輕人。在此之前，幾乎能稱作莫大成功。例如中共青年團的自稱「團團」，江寧公安在線自稱「婆婆」，都廣受歡迎。在香港爆發抗議以後，維護中國形象的網民們自稱「飯圈女孩」，將中國稱為「阿中哥哥」，為他打抱不平。

可見江山嬌如此短命隕落，最大的原因是生不逢時。

女性醫護被忽視的需求

其實在新冠病毒的疫情當中，性別議題在更早之前就已經引發關注。2月6日起，博主梁鈺在微博上提問「前線醫護人員的衛生巾和考拉褲還夠嗎？」這條微博引發兩百轉發。根據上海市婦聯提供的數據，醫生中有50%以上為女性，一線女護士更是超過90%。在之後的不到一周內，梁鈺也開始與前線的醫院與慈善機構聯絡，更在2月11日上線了 #姊妹戰役安心行動# ，希望解決10萬名女性醫護的衛生巾需求。

女性醫護都表示非常需要，還有微博網民留言說已經向醫院申請了兩天都沒有發下來，十分心急。但梁鈺與醫院男性領導的對話時，對方卻說「我們其實急缺防護用品，這個不急的」。甚至還有網民留言「人命都保不住了，還管你褲擋裡的那些事。」這些話語引發熱議，就連聯合國婦女署最後也出面提醒:「全球範圍內，在自然災害、疾病、沖突、暴力迫害發生時的性別不平等現象可能會由此加劇或更為突顯」。

2月18日，新華網報導，中國婦女發展基金會緊急籌集的近4萬包衛生巾已運抵武漢，開始向抗疫一線女醫護人員發放。這對於女性來說，無疑是一道曙光。

物資需求也許暫時得到緩解了，但是江山嬌對網友提出的問題仍保持沉默。

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