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新冠肺炎病毒是中國生物戰計劃？大陸外交部斥無知
外媒猜測新型冠狀病毒可能來自中國生物戰計劃，是由一家實驗室洩露的生化武器。大陸外交部發言人耿爽今日回應，世衞組織表明沒有任何證據表明新冠病毒是在實驗室產生或製造生物武器所致。這種聳人聽聞的言論，不是居心不良，就是荒謬無知。
耿爽表示，國際權威醫學期刊《刺針》刊登一封27名全球頂尖公共衞生領域科學家簽署的聯合聲明，表示各國科研人員對新冠病毒全基因組的分析結果壓倒性地證明，新冠肺炎病毒和其他新發病原一樣，來源於野生動物。
耿爽強調，疫情面前，需要的是科學、理性、合作，陰謀論除了製造恐慌、謠言、偏見、損害全球共同抗擊疫情的努力外，別無他用。
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