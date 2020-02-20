新冠肺炎病毒是中國生物戰計劃？大陸外交部斥無知

新冠肺炎疫情蔓延，儘管美國總統川普稱讚中國在抗疫方面做得很好，仍引起外界關注。此外，在一線防疫人員傳出病亡之際，中國國家主席習近平作出專門指示，務必高度重視對醫務人員保護

2020-02-20 13:25