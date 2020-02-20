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香港中聯辦主任斥政治私利如同新冠病毒

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
香港中聯辦主任駱惠寧。中新社資料照片
香港中聯辦主任駱惠寧。中新社資料照片

香港中聯辦主任駱惠寧今（20）日以「同舟之情，攜手走過崎嶇」為題，向港區全國人大代表、政協委員發信，他批評香港有少數人為政治私利，製造各種對立，甚至操弄「罷工救港」，認為這是一種政治上的「新冠病毒」。他認為，謠言和恐慌，會讓疫情火上加油。

綜合港媒報導，駱惠寧認為，在疫情下要抱有「信心」、「愛心」和「齊心」，在「信心」方面，他以「船大好頂浪」作比喻，指大陸用行動踐行大國擔當，與17年前SARA疫情相比，今天的中國大陸在綜合國力、治理能力、制度效能，包括國民心態等方面，都有歷史性進步。

在「愛心」這點，駱惠寧提及，面對少數醫護人員罷工，香港絕大多數「白衣天使」無畏無懼、堅守崗位，近300名私人執業醫護人員緊急支援醫管局。

至於「齊心」，駱惠寧更是指出，這是一個要科學應對、不要政治操弄的時刻。他提及，少數人為政治私利，製造各種對立，甚至操弄「罷工救港」，這何嘗不是一種政治上的「新冠病毒」？

對於香港市民搶購物資的現象，駱惠寧在信中表明，大陸始終全力支持特區政府和香港市民防疫抗疫，有關部門和駐港中資企業正開足馬力，為穩定香港市場供應而努力。只要關口是通的，糧油米麵、鮮肉果菜乃至消毒液、紙巾等，會繼續源源不斷運來。

駱惠寧稱，現在需要隔離的是病毒，而不是人心。他相信那些趁機播散不滿、人為製造區隔、刻意破壞陸港兩地感情的人，終歸不得人心。而越來越多的香港人會認同，沒有人可以是一個孤島，香港也不應該成為一座「孤城」。

香港 疫情 罷工

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