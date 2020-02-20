快訊

最早發病者零接觸史 美媒質疑新冠肺炎可能源自實驗室事故

為績效而瘋狂：員警「騙票」的三種模式

公主號包機抵港 106人入住駿洋邨隔離

世界日報 / 香港新聞組╱香港20日電
鑽石公主號香港乘客離船 首架包機上午抵港。 香港中國通訊社
鑽石公主號香港乘客離船 首架包機上午抵港。 香港中國通訊社

首批接載106名「鑽石公主號郵輪香港乘客的包機，今天上午8時半抵達香港國際機場，不少人開心「終於回家了」，隨即獲安排入住火炭駿洋邨接受檢疫。至於郵輪上確診感染新冠肺炎的港人增至53人，已知有30多人被視為緊密接觸者，需留日本接受治療或隔離，港府已掌握名單。

綜合媒體報導，包機抵港時，多輛旅遊巴已在停機坪準備，相關工作人員穿上保護衣、頭套、口罩及面罩等裝備，警方在場戒備。

保安局長李家超表示，包機上有106名香港居民，當中88人持香港特區護照、18人持其他國家護照，全部經日本當局檢測，對新型冠狀病毒結果呈陰性。

首批106名港人隨即被送到位於沙田火炭的駿洋邨，接受強制檢疫14日。

香港政府新聞處表示，首批包機未能接走鑽石公主號」郵輪上所有港人，會再準備包機。港府臉書帳號「添馬台」亦發文澄清，包機上的乘客全為港人。

據統計，郵輪上有352名香港居民，有53名在郵輪上確診，有230名港人願意乘搭包機回港。

保安局副局長區志光表示，已接觸船上所有港人，超過230人願搭包機返港，另有16人拒絕，其他乘客尚未決定。入境處長曾國補充，有不乘包機的人士希望繼續日本行程；他預計今天會有更多港人可以離船。

信報報導，已完成檢疫的港客梁太說：「很開心可以回港，多謝香港政府。」乘搭首班包機的港人鍾太指出，之前在船上最擔心是受感染，能下船覺得輕鬆了；又認為日方安排「都OK」，「三餐都照顧到，只是沒有自由」，被問到會否不敢再到日本，她便說：「都要一段時間（消化）。」另亦有港人被問到回到香港的感受時，回應「繼續被隔離囉！」

香港 郵輪 鑽石公主號
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

鑽石公主號包機 外交部評估可接回19位台人

鑽石公主號國人返台 包機預計明晚降落桃機

滯留湖北台胞發陳情書 籲政府助搭包機返台

鑽石公主號香港首包機106人8時半抵港

相關新聞

減輕抗疫負擔...香港發放學生津貼 每人約1萬3千台幣

香港教育局今日公布，將向中小學和幼稚園學生提供額外津貼，以協助減輕學校及家長在抗疫及停課期間額外支出的負擔。首批學生津貼...

中國軍隊艦長及部分官兵遭隔離 解放軍報：抗疫不誤戰鬥力

由新型冠狀病毒引起的新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，中國軍方《解放軍報》週一（17日）透露，解放軍東部戰區有部分軍官及士兵接受隔離觀察，當中包括最新054A型導彈護衛艦「常州艦」的艦長余松秋；而自疫情發生後，戰區各級採取嚴格管理、測溫消毒、歸隊隔離等防疫措施，並把疫情防控納入戰備值班要素。

刊「亞洲病夫」文章辱華 華爾街日報3駐北京記者遭驅逐

大陸外交部昨天以發表種族歧視言論、惡意抹黑攻擊大陸為由，宣布即日起吊銷「華爾街日報」三名駐北京記者的記者證。這是北京當局對外國媒體施壓的重大升級。

日外交要員訪北京後確認 「習近平4月如期訪日」

日本外交高官日前訪問北京，就新型冠狀病毒肺炎和大陸國家主席習近平訪日等多項議題，與多位大陸外交要員單獨對話。日方強調，大陸國家主席習近平四月將如期訪問日本，相關工作雙方都在準備中。

公主號包機抵港 106人入住駿洋邨隔離

首批接載106名「鑽石公主號」郵輪香港乘客的包機，今天上午8時半抵達香港國際機場，不少人開心「終於回家了」，隨即獲安排入住火炭駿洋邨接受檢疫

一線防疫人員傳病亡 習近平：務必高度重視對醫務人員保護

新冠肺炎疫情蔓延，儘管美國總統川普稱讚中國在抗疫方面做得很好，仍引起外界關注。此外，在一線防疫人員傳出病亡之際，中國國家主席習近平作出專門指示，務必高度重視對醫務人員保護

山東艦曝演練畫面 闢謠解放軍染新冠肺炎疫情？

新冠肺炎疫情衝擊，解放軍也傳出被感染。解放軍日報指出，東部戰區的海軍艦長也遭到隔離觀察，東部戰區海軍訓練計畫因疫情有所調整。擔心士氣低落，央視19日曝光畫面

BBC：「疫」起宣傳正能量 官媒挨轟「成政府工具」

新冠肺炎疫情中，甘肅省的官方微博17日發布一條女性醫護人員被集體剃光頭的視頻，引發公眾議論甚至反感。甘肅的例子只是本次新型冠狀病毒疫情中，各地官媒「正能量」宣傳的縮影

日本疫情升溫 習近平4月訪日推遲可能性升

港媒引述日本共同社報導，中日政府原定本月底在東京召開的「經濟夥伴關係磋商」副部長級會議，已決定延期。鑑於新型冠狀病毒肺炎...

陸驅逐美三名記者 國務卿龐培歐譴責中箝制言論

中國大陸政府宣布驅逐3名美國華爾街日報駐北京特派記者，美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）發表聲明譴責中國大陸，指...

李嘉誠海外買口罩 運回香港

香港富商李嘉誠19日從紐西蘭購買5,000多件防護衣及N95口罩，親自以私人飛機押運回香港。

李嘉誠私人飛機親自押運防護衣送回香港給醫護人員

香港前線醫護人員防護物資短缺問題，持續吵成一團。富商李嘉誠到紐西蘭購五千多件防護衣，親自以私人飛機押運回香港。

熱門新聞

浴缸養魚囤糧過年至今食剩5條 武漢女：養住慢慢食

上百隻動物集體死亡 民眾憂是肺炎疫情官方曝真實原因

刊「亞洲病夫」文章辱華 華爾街日報3駐北京記者遭驅逐

李嘉誠私人飛機親自押運防護衣送回香港給醫護人員

陸驅逐美三名記者 國務卿龐培歐譴責中箝制言論

港媒：ECFA中止或變相中止的可能性在升高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。