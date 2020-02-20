公主號包機抵港 106人入住駿洋邨隔離

首批接載106名「鑽石公主號」郵輪香港乘客的包機，今天上午8時半抵達香港國際機場，不少人開心「終於回家了」，隨即獲安排入住火炭駿洋邨接受檢疫。至於郵輪上確診感染新冠肺炎的港人增至53人，已知有30多人被視為緊密接觸者，需留日本接受治療或隔離，港府已掌握名單。

綜合媒體報導，包機抵港時，多輛旅遊巴已在停機坪準備，相關工作人員穿上保護衣、頭套、口罩及面罩等裝備，警方在場戒備。

保安局長李家超表示，包機上有106名香港居民，當中88人持香港特區護照、18人持其他國家護照，全部經日本當局檢測，對新型冠狀病毒結果呈陰性。

首批106名港人隨即被送到位於沙田火炭的駿洋邨，接受強制檢疫14日。

香港政府新聞處表示，首批包機未能接走鑽石公主號」郵輪上所有港人，會再準備包機。港府臉書帳號「添馬台」亦發文澄清，包機上的乘客全為港人。

據統計，郵輪上有352名香港居民，有53名在郵輪上確診，有230名港人願意乘搭包機回港。

保安局副局長區志光表示，已接觸船上所有港人，超過230人願搭包機返港，另有16人拒絕，其他乘客尚未決定。入境處長曾國補充，有不乘包機的人士希望繼續日本行程；他預計今天會有更多港人可以離船。

信報報導，已完成檢疫的港客梁太說：「很開心可以回港，多謝香港政府。」乘搭首班包機的港人鍾太指出，之前在船上最擔心是受感染，能下船覺得輕鬆了；又認為日方安排「都OK」，「三餐都照顧到，只是沒有自由」，被問到會否不敢再到日本，她便說：「都要一段時間（消化）。」另亦有港人被問到回到香港的感受時，回應「繼續被隔離囉！」