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一線防疫人員傳病亡 習近平：務必高度重視對醫務人員保護

世界日報 / 中國新聞組／北京20日電
習近平。 圖／路透社
習近平。 圖／路透社

新冠肺炎疫情蔓延，儘管美國總統川普稱讚中國在抗疫方面做得很好，仍引起外界關注。此外，在一線防疫人員傳出病亡之際，中國國家主席習近平作出專門指示，務必高度重視對醫務人員保護。

本報系聯合報報導，川普19日提到新冠肺炎疫情時，稱讚中國在抗疫方面做得很好。川普說：「習主席熱愛中國的人民以及國家，面對非常艱困的情況，他做得很好。」

中新社報導，習近平近日就關心愛護參與疫情防控工作的醫務人員專門作出重要指示，強調醫務人員是戰勝疫情的中堅力量，務必高度重視對他們的保護、關心、愛護，從各個方面提供支持保障，使他們始終保持強大戰鬥力、昂揚鬥志、旺盛精力，持續健康投入戰勝疫情鬥爭。　　

習近平強調，指揮調度、後勤保障要科學到位，對醫務人員舒緩壓力、生活保障、必要休整、精神鼓勵務必及時加強落實，一定要保證在湖北（武漢）醫療隊伍安全有序、統籌協調、有力有效、及時迅速開展工作。　　

另據央視新聞報導，有感醫護人員的過勞，近日，一張張各地向抗疫一線人員發布強制休息令的照片衝上微博熱搜，令網友轉發之餘淚目稱：「辛苦了，請立即執行！」

報導指出，這些強制休息令的對象中，有基層幹部、公安民警等；他們中有人年近60歲依然奮戰在一線卡點。

其中，浙江舟山市公安局普陀區分局刑偵大隊向已連續19天工作的劉成攀發布「強制陪伴令」，內文寫道：「警察是有血有肉的人，而非機器，經溝通得知：你的妻子也因長時間堅守在防疫一線，身體不支，現臥床修養，無人照顧。經研究決定：請你立即停止工作，回去陪伴照顧，立即執行！」

退役軍人事務部、中央軍委政治工作部近日也聯合印發「通知」，要求各地各部門妥善做好因疫情防控犧牲人員烈士褒揚工作，符合烈士評定（批准）條件的人員，應評定（批准）為烈士。

不過，該通知被網友批評，「我們不要烈士，我們要你們平安歸來。」

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