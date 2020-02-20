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山東艦曝演練畫面 闢謠解放軍染新冠肺炎疫情？

世界日報 / 中國新聞組／北京20日電
「官兵零感染」 中國首艘國產航母山東艦最新演練畫面曝光。 圖/取自CCTV
「官兵零感染」 中國首艘國產航母山東艦最新演練畫面曝光。 圖/取自CCTV

新冠肺炎疫情衝擊，解放軍也傳出被感染。解放軍日報指出，東部戰區的海軍艦長也遭到隔離觀察，東部戰區海軍訓練計畫因疫情有所調整。擔心士氣低落，央視19日曝光畫面，中國首艘自主建造的國產航母山東艦，官兵們戴上口罩、量體溫，似乎向外界宣示，軍中內部力抗疫情擴散。

據解放軍日報報導，「某艦」艦長余松秋也在隔離觀察。實際上，他就是就是「常州艦」的艦長，中國自行設計建造的最新型飛彈護衛艦。報導還稱，東部戰區海軍各級採取嚴格管理、測溫消毒、歸隊隔離等防控措施。外界開始推測，解放軍內部可能也受到大規模感染，但並未受到證實。

幾天後，央視新聞曝光山東艦最新演練畫面指出，新冠肺炎疫情暴發以來，海軍山東艦仍然嚴格質量標準，在扎實抓好正常訓練試驗工作的同時，積極開展疫情防控工作，切實做到疫情防控和訓練試驗兩手抓、兩不誤。

隨著戰鬥警報聲響起，山東艦官兵迅速奔向指定區域，一場全艦性損管演練隨即展開。山東艦副艦長崔永剛表示， 「（疫情期間）採取小專業集中訓練，大專業分批訓練的組訓方式，抓好全艦、部門、戰位的專業訓練。」

央視後製上字，特地括弧「疫情期間」四個字，加強整句話重點，可見解放軍海軍極為重視防疫工作。

疫情期間，海軍山東艦扎實抓好正常訓練試驗工作。飛行甲板上，調運中隊組織牽引車司機常態化進行實作考核；艙室裡，作戰部門艦載機導航區開展著艦引導設備故障應急處置操作訓練；萬發砲火控室，武器部門導彈區隊組織學習導彈攔截方案；海圖室內，航海部門導航中隊全體幹部正在開展海圖標繪比武。

據報導，山東艦在大抓練兵備戰的同時，始終聚焦打贏疫情防控阻擊戰，抓好官兵防護。他們利用普及防疫知識、嚴抓「封閉式」管理、把傳播的可能性切斷在軍艦外，做到防控無死角、官兵零感染。

曝光的畫面結尾中，還出現解放軍難得戴口罩的畫面，幾位官兵進入管制區，配合量體溫。解放軍海軍也表示，山東艦官兵無人感染新冠肺炎，各項訓練試驗工作正按照預定計畫穩步推進。

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