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BBC：「疫」起宣傳正能量 官媒挨轟「成政府工具」

世界日報 / 中國新聞組／北京20日電
BBC：肺炎疫情中國官方“正能量”宣傳引眾怒 中國新聞社
BBC：肺炎疫情中國官方“正能量”宣傳引眾怒 中國新聞社

新冠肺炎疫情中，甘肅省的官方微博17日發布一條女性醫護人員被集體剃光頭的視頻，引發公眾議論甚至反感。甘肅的例子只是本次新型冠狀病毒疫情中，各地官媒「正能量」宣傳的縮影。一位微博網友評論說：「媒體不再是媒體，是政府手中的筆和工具。但百姓不是那麼好糊弄的。」

BBC報導，新冠病毒爆發至今兩個月，輿論場成為公眾和官方的角力場，憤怒的民眾想從社交媒體上的各種蛛絲馬跡上，找到造成新冠疫情發展至今的罪魁禍首。但2月初至今的半個月來，官媒試圖向公眾傳播正能量，轉移對一線醫療物資缺乏、政府管治缺失、官員不作為等問題的關注。

每日甘肅網官方微博發布的宣傳視頻中，一群女醫護被剪掉長髮，鏡頭顯示有理髮師拿著被剪掉的長髮給對方看，對方不忍看。甘肅官方將這些醫護稱為「最美的逆行者」，她們是甘肅援助湖北的第三支醫療隊。

據報導，該視頻引發了反感和憤怒，狠批傳統上重男輕女，大男子主義橫行的甘肅消費女性、腦殘新聞；學者則呼籲，是否自願剃頭是一項基本人權，應得到尊重。

最後，每日甘肅網頂不住憤怒之極的輿論壓力，刪除了原微博。

另外，武漢市委機關報發布被熱議的「三大奇文」，也讓人瞠目結舌。長江日報旗下門戶網站漢網發11日表《「疫」流而上，何不多給武漢市長暖暖心》的文章，彼時公眾正在指責武漢領導班子抗疫不力，而漢網卻要為市長周先旺暖心；日本捐贈物資贈古詩詞，長江日報12日發表《相比「風月同天」，我更想聽到「武漢加油」》的文章招致罵聲；同一天，武漢機關報發表《流產10天後，武漢90後女護士重回一線》的文章引發民憤，質疑官媒漠視醫護生命和人權。

而官媒發布新聞也頻見錯誤。中新網微博15日發布《湖北武漢迎來降雪》組圖稿中，出現一張武漢某小區雪地出現「中國加油」的圖。但同一天，遼寧「新聞大連」公號也發布同一張圖片，但顯示為大連某小區。經網友查證，上述圖片發生在山東壽光。此後中新網道歉，大連的公號刪除照片。

另外，陝西「華商報」旗下的「華商漢中」頭條號15日發表稿件《孩子出生不到20天，他卻主動申請投入抗疫一線…》原文中，出現剛出生20天不到的雙胞胎會說話，問「媽媽幹嘛去了？」該文引發公眾憤怒，認為寫稿人不顧讀者智商亂編，隨後該頭條號發表致歉聲明。

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