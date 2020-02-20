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日本疫情升溫 習近平4月訪日推遲可能性升
港媒引述日本共同社報導，中日政府原定本月底在東京召開的「經濟夥伴關係磋商」副部長級會議，已決定延期。鑑於新型冠狀病毒肺炎疫情在中國以及日本擴大，大陸國家主席習近平4月國事訪問日本將推遲的可能性升高。
報道引述多名外交消息人士透露，雙方原計劃在副部級會議上就習近平訪日之際達成共識的成果具體交換意見，是國事訪問磋商中最重要的會議。
鑑於新冠肺炎疫情擴大，兩國政府為實行夥伴關係磋商原定本月中旬在北京舉行的科長級籌備會議也已延期。
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