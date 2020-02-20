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減輕抗疫負擔...香港發放學生津貼 每人約1萬3千台幣
香港教育局今日公布，將向中小學和幼稚園學生提供額外津貼，以協助減輕學校及家長在抗疫及停課期間額外支出的負擔。首批學生津貼將發放每人3500港元（約13765新台幣）。
疫情衝擊，香港2月初開始停課，教育局局長楊潤雄表示，不少家長需要繼續為子女繳付與學習有關的支出，另有為子女購買閱讀及學習材料或電子學習裝置。為減輕家長的負擔，香港即將成立的「防疫抗疫基金」將撥出約9億港元（約35億台幣）， 把2019／20學年的每名學生津貼增加1000港元至3500港元（約3933至13765新台幣），將惠及約90萬名學生的家長。
楊潤雄表示，學生津貼發放預計可在「防疫抗疫基金」成立後一星期內，發放第一批每人3500港元的學生津貼，其後批次會陸續發放。
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