抗爭、病毒兩大威脅 香港外籍人士逃離香港

在香港住了十年半之後，來自紐西蘭的雅各（Ian Jacob）覺得現在該離開了。身為建築材料行老闆，他與妻子兩人去年對政治動盪感到憂心忡忡，尤其是在學校短暫停課後。他說：「我們看著情勢每況愈下。」

如今，當學校因新冠肺炎疫情而再度停課，他們10歲女兒可能愈來愈常在家自學的前景，促使他們想去紐西蘭的奧克蘭避難。雅各說，在香港本學年結束後，他們將一去不返。

彭博資訊報導，去年夏季和秋季的示威抗爭，促使許多香港移民開始討論是否要離開香港，現在隨著肺炎疫情蔓延，討論又變得更為緊迫。批評人士指控香港政府，對最新的危機處理不當，不像新加坡還能讓學生上課。

來自世界各地的香港居民在金融、法律和其他服務業扮演要角，協力把香港打造成全球商業之都。2016年人口普查資料顯示，在香港特別行政區，約有69萬名外籍人士與非香港的大陸人民，約占總人口的9.5%。

香港政府19日最新數據顯示，去年底的香港人口比去年中減少0.1%，為人口20年來首度下滑。若不計來自中國大陸的單向許可居民，香港居民去年為淨流出2.92萬人；相較下，止於2019年中的過去一年間，香港居民為淨流入2.3萬人。

雖然沒有關於永久離開香港的統計數字，但愈來愈多證據顯示，香港外籍人士都想搬離此地。由於愈來愈多人預測政治僵局將導致局勢更加動盪，向移民顧問公司探詢搬到海外的諮詢件數激增。

Link International Relocation Ltd香港地區管理總監Patrick O' Donnell說，該公司在2月第二周收到的搬遷諮詢件數，比一年前大增45%。他說，香港政府在2月13日宣布學校將繼續停課至少到3月中，可能促使更多家庭搬離。