李嘉誠海外買口罩 運回香港
香港富商李嘉誠19日從紐西蘭購買5,000多件防護衣及N95口罩，親自以私人飛機押運回香港。
新冠肺炎疫症爆發以來，香港醫護物資短缺成為社會爭議問題，前線醫護人員因擔心增加被傳染的風險曾發起罷工。
李嘉誠基金會19日透過臉書宣布，首批贈送予香港醫護的N95口罩已經到達香港，這些口罩多達84箱，將會送給醫管局以派發予前線的醫護人員；隨機運送的更有從當地醫療機構購買的5,115件防護衣。
19日下午網上傳出一張李嘉誠在私人飛機上檢查貨品的相片。私人飛機以紙箱裝載由紐西蘭醫療機助購的5,115件 Safety+ CoverCool Type 5/6 防護衣，每箱55件，可提供靜電防護以及液體保護，防護衣背部用上透氣的藍色物料。
香港醫護人員曾批評醫院管理局修訂指引，要求重複使用N95口罩。醫管局總行政經理劉家獻19日回應說，醫院指引是要求醫護在處理不同病人時，毋須更換N95口罩及面罩，強調並非要求重用。他指世衛因應疫情發展，曾更改防疫裝備指引，醫管局亦因應最新國際情況更改指引。被問及醫管局會否要求警方轉讓防護裝備時，劉家獻稱政府一直有協助醫管局購買裝備。
港府保安局長李家超則批評，議員以既定立場評價警隊並不公道，指警隊每日平均有2萬人在前線工作，是人數最多的政府部門，警隊處理大量高風險工作，包括護送病人入院、在檢疫中心站崗、處理屍體發現案等，一直站在抗疫的前線，必須有適當保護裝備。
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