李嘉誠海外買口罩 運回香港

經濟日報 / 香港特派員李春／香港19日電
香港富商李嘉誠在私人飛機上親自查看要給香港前線醫護人員的防護衣及口罩。 網路照片
香港富商李嘉誠在私人飛機上親自查看要給香港前線醫護人員的防護衣及口罩。 網路照片

香港富商李嘉誠19日從紐西蘭購買5,000多件防護衣及N95口罩，親自以私人飛機押運回香港。

新冠肺炎疫症爆發以來，香港醫護物資短缺成為社會爭議問題，前線醫護人員因擔心增加被傳染的風險曾發起罷工。

李嘉誠基金會19日透過臉書宣布，首批贈送予香港醫護的N95口罩已經到達香港，這些口罩多達84箱，將會送給醫管局以派發予前線的醫護人員；隨機運送的更有從當地醫療機構購買的5,115件防護衣。

19日下午網上傳出一張李嘉誠在私人飛機上檢查貨品的相片。私人飛機以紙箱裝載由紐西蘭醫療機助購的5,115件 Safety+ CoverCool Type 5/6 防護衣，每箱55件，可提供靜電防護以及液體保護，防護衣背部用上透氣的藍色物料。

香港醫護人員曾批評醫院管理局修訂指引，要求重複使用N95口罩。醫管局總行政經理劉家獻19日回應說，醫院指引是要求醫護在處理不同病人時，毋須更換N95口罩及面罩，強調並非要求重用。他指世衛因應疫情發展，曾更改防疫裝備指引，醫管局亦因應最新國際情況更改指引。被問及醫管局會否要求警方轉讓防護裝備時，劉家獻稱政府一直有協助醫管局購買裝備。

港府保安局長李家超則批評，議員以既定立場評價警隊並不公道，指警隊每日平均有2萬人在前線工作，是人數最多的政府部門，警隊處理大量高風險工作，包括護送病人入院、在檢疫中心站崗、處理屍體發現案等，一直站在抗疫的前線，必須有適當保護裝備。

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