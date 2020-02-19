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習近平：高度關心醫護人員 要紓緩壓力必要休整

中央社 / 台北19日電

中共總書記習近平今天針對醫務人員作出專門指示，指醫務人員是戰勝疫情的中堅力量，務必高度重視對他們的保護、關心，從各方面提供支持保障，並加強落實紓緩壓力、生活保障及必要休整。

新華社報導形容，習近平是針對「關心愛護參與疫情防控工作的醫務人員，專門作出重要指示」。

習近平說，醫務人員是「戰勝疫情的中堅力量」，務必高度重視對他們的保護、關心、愛護，從各個方面提供支持保障，使他們始終保持強大戰鬥力、昂揚鬥志、旺盛精力，持續健康投入戰勝疫情鬥爭。

他表示，指揮調度、後勤保障要科學到位，對醫務人員舒緩壓力、生活保障、必要休整、精神鼓勵務必及時加強落實，一定要保證在湖北（武漢）醫療隊伍安全有序、統籌協調、有力有效、及時迅速開展工作。

習近平說，武漢肺炎疫情發生以來，廣大醫務人員夜以繼日、連續奮戰，有醫務人員不幸被病毒感染，有的甚至獻出了生命，體現了「醫者仁心」的崇高精神。

報導同時提到，根據中共中央部署，全國29個省區、新疆生產建設兵團和軍隊系統，已派出共3萬餘名醫務人員支援湖北（武漢）。

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