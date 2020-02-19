李嘉誠私人飛機親自押運防護衣送回香港給醫護人員
香港前線醫護人員防護物資短缺問題，持續吵成一團。富商李嘉誠到紐西蘭購五千多件防護衣，親自以私人飛機押運回香港。
新冠肺炎疫情爆發以來，香港醫護物資短缺成為社會爭議問題，前線醫護人員擔心會因而增加被傳染的風險曾發起罷工。李嘉誠基金會十九日宣布，首批贈送予香港醫護的 N95 口罩已經到達香港，隨機運送的更有從當地醫療機構購買五千一百一十五件保護衣，將會送給前線醫護人員。
李嘉誠基金會在十九日中午透過臉書宣布，首批送予香港醫護的 N95 口罩運抵香港，這些口罩將會送給醫管局以派發予前線的醫護人員。這批口罩多達八十四箱。
李嘉誠基金會表示，十九日起向十三個社福機構及六間長者院舍派送廿五萬個口罩。受惠人群包括：低收入家庭的病人及照顧者、癌症病童及家長、傷健及復康人士、基層人士（清潔工、拾荒者、劏房戶、鄉郊長者）、獨居長者及義工、院舍長者及護理。
香港醫護人員批評，醫院管理局修訂指引，要求重覆用N95口罩，醫管局總行政經理劉家獻十九日回應說，醫院指引是要求醫護在處理不同病人時，毋須更換N95口罩及面罩，並非要求重用。他指世衛因應疫情發展，曾更改防疫裝備指引，醫管局亦因應最新國際情況更改。被問及醫管局會否要求警方轉讓防護裝備時，劉家獻稱政府一直有協助醫管局購買裝備。
香港政府防疫保護物資的分配，持續有爭議，香港立法會召開特別會議，討論應對疫情的措施，多名民主派議員批評政府內部口罩分發不公。議員陳淑莊指青衣長康邨及啟德郵輪碼頭「世界夢號」事件都反映，醫護人員及警務人員的保護等級相差甚遠，前者只有外科口罩，後者身穿全套保護衣，要求政府重新審視分配比例，將警隊的口罩存貨分撥予衛生署。
港府保安局長李家超批評，議員以既定立場評價警隊並不公道，指警隊每日平均有二萬人在前線工作，是人數最多的政府部門，警隊處理大量高風險工作，包括護送病人入院、在檢疫中心站崗、處理屍體發現案等，必須有適當保護裝備。
港府政務司長張建宗在立法會回應議員質詢時說，港府已經在全球搶購口罩，但面臨困難，曾經幾次因為有國家禁止口罩出口，以致未能付運，情況不是香港可以控制，但會繼續努力採購。
港府財經事務及庫務局長劉怡翔也說，港府採購遍及五大洲，包括非洲和南美洲，一月至今已有四百多萬口罩抵港，口罩供應商亦已增加至五百多個，但採購時面臨部分國家禁運、船期削減等，曾有一個星期，有七成口罩不能付運來港。
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