因新冠肺炎疫情 6成香港人計畫移民

新冠肺炎疫情讓香港人心惶惶，香港美聯移民顧問今日發布調查，逾6成港人因為疫情有移民計畫。

星島日報報導，美聯移民顧問就「新冠肺炎爆發港人對移民看法」進行民調，在150份問卷中，約59%受訪者表示正計劃移民，約4%已提出移民申請；進一步調查在新冠肺炎爆發後，表示因疫情增加移民意願的增長至62%；而選擇移居地點時，首要考慮因素為當地醫療體系。

美聯移民顧問移民顧問總監黃秀頴指出，港人移民考慮因素為醫療、價格、適應程度、所需居留時間及教育，其中，以醫療及所需居留時間於疫情後大幅升幅，反映部份市民對本地衛生平信心下降，萌生移居海外念頭。

美聯移民顧問策略總監鄭天殷稱，港民計畫移民的國家，以愛爾蘭為最理想移居地點。愛爾蘭1949年脫離英國獨立，港民認為該國提供完善教育及退休制度，其醫療制度亦備受肯定。