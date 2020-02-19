港媒：ECFA中止或變相中止的可能性在升高

香港中評社今（19）日發表快評文章指出，大陸手握「經濟牌」，去年8月停止的陸客赴台灣自由行政策，不可能恢復，大陸甚至可能更加緊縮團客入台；至今年9月屆滿十年的兩岸經濟合作架構協議（ECFA），中止或變相中止的可能性在升高。

文章指出，受新型冠狀病毒肺炎疫情衝擊，近期台灣旅館業住房率大減、夜市攤商業績減少三到五成，觀光旅遊產業受疫情與政治對抗影響立竿見影，成為重災區。觀光旅遊產業嚴重受創，不至於令台灣經濟傷筋動骨，兩岸經貿往來降溫，威脅更大。目前台灣對大陸出口貿易依存度達41.2%，幾乎所有出口類別都是以大陸為大宗。

文章稱，若只是受疫情影響，當疫情過去，慣常的經貿活動即能很快恢復；若是受政治對抗影響，經濟所受的傷害勢必進一步擴大。正是基於這樣的判斷，台灣業者憂心忡忡，擔心未來4年台灣除高科技外，百業蕭條。

文章表示，政治對抗，經濟民生埋單，大陸手握經濟牌。去年8月停止的陸客赴台個人遊政策，不可能恢復，大陸甚至可能更加緊縮團客入台；至今年9月屆滿十年的ECFA，中止或變相中止的可能性在升高；台灣加入區域貿易協定會難上加難。

文末表示，大陸是台灣第一大出口及進口地區，台灣對大陸每年貿易順差近800億美元，政治走到對立僵局，經濟無法不受衝擊。如果沒有每年對大陸800億美元貿易順差，台灣會怎樣，兩岸都很清楚。