習近平與英法領袖通電話：疫情影響暫時 經濟目標不變

中國國家主席習近平17日分別與英國首相強生、法國總統馬克宏通電話，習近平感謝英、法兩國對中方抗擊新冠肺炎疫情的慰問和物資援助。習強調，疫情對中國經濟的影響是暫時的，今年仍能實現既定的經濟社會發展目標。

新華社報導，習近平對強生和馬克宏的慰問和提供物資援助，表達感謝之意，並強調，疫情發生以來，中方舉全國之力，採取最全面、最嚴格、最徹底的防控舉措。經過艱苦努力，疫情防控形勢出現積極變化，防控措施正在取得明顯成效。

習近平強調，中方在做好防控工作的前提下，支持和推動各類企事業單位復工復產，保障社會供給充足。疫情對中國經濟的影響是暫時的。

他表示，當前，疫情防控工作到了關鍵階段。中方將在做好疫情防控工作的同時，努力減少疫情帶來的影響。

強生和馬克宏都對中國政府和中國人民團結一心抗擊疫情表達支持。馬克宏還表示，法國尊重世衛組織就應對疫情提出的專業意見，目前法國駐武漢總領館仍在運行。法方願同中方加強衛生合作。