華爾街日報批大陸疫情 陸狠撤3名駐京記者證

大陸外交部發言人耿爽今日證實，吊銷美國華爾街日報3名駐京記者的記者證，華爾街日報因為發表疫情評論文章，駐京記者因此成了替罪羔羊。

環球時報報導，耿爽今日在外交部網上記者會表示，華爾街日報2月3日刊發美國巴德學院教授米德（Walter Russell Mead）撰寫的評論文章。該文詆毀中國政府和中國人民抗擊疫情的努力，報社編輯還為文章加上了「中國是真正的亞洲病夫」這種帶有種族歧視色彩的聳人聽聞標題，引起中國人民的極大憤慨。

耿爽稱，遺憾的是華爾街日報迄今仍在推諉、搪塞，既未公開正式道歉，也未查處相關責任人。

耿爽表示，中方依法依規處理外國記者事務。對於發表種族歧視言論、惡意抹黑攻擊中國的媒體，中國人民不歡迎。中方決定從即日起，吊銷華爾街日報三名駐京記者的記者證。