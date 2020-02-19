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武漢肺炎中國官方療法 新增抗瘧疾藥物

中央社 / 台北19日電

中國國家衛生健康委員會今天公布「新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第六版）」，認可抗瘧藥「磷酸氯喹」與抗病毒的「阿比朵爾」有療效，同時細化為重症患者注射康復者血漿的療法。

最新公布的診療方案第6版，刪除原先版本「目前沒有確認有效的抗新型冠狀病毒治療方法」文字，而增加兩個藥物，分別是磷酸氯喹（ChloroquinePhosphate，成人500mg，每日2次）和阿比朵爾（Arbidol，成人200mg，每日3次）。

至於另個抗病毒藥物「利巴韋林」（Ribavirin）則建議與干擾素或「洛匹那韋/利托那韋」（Lopinavir/Ritonavir）聯合應用。

診療方案第6版另建議，藥物的療程均不超過10天，並於臨床應用時評估目前所試用藥物的療效，不建議同時施予患者3種及以上的抗病毒藥物，患者若出現不可耐受的毒副作用時，應停止使用。

有關第5版診療方案納入的「血漿療法」，第6版方案進一步提出，重型、危重型病例，可使用「康復者血漿治療」，適用於病情進展較快、重型和危重型患者，高炎症反應的危重患者，可有條件考慮使用「血漿置換、吸附、灌流、血液/血漿濾過等體外血液淨化技術」。

而罹患武漢肺炎患者的臨床表現，診療方案第6版說，重症患者嚴重者除了「快速進展為急性呼吸窘迫綜合症、膿毒症休克、難以糾正的代謝性酸中毒和出凝血功能障礙」外，還可出現「多器官功能衰竭」。

此外，診療方案第6版新增3則「出院後注意事項」，首先是醫院要做好與患者居住地基層醫療機構間的聯繫，共用病歷資料，及時將出院患者資訊送交患者轄區或居住地管轄單位和基層醫療衛生機構。

其次是患者出院後，因恢復期免疫功能較弱，有感染其它病原體風險，建議應繼續14天自我健康狀況監測，佩戴口罩，有條件的居住在通風良好的單人房間，減少與家人的近距離密切接觸，分餐飲食，勤洗手完善衛生，避免外出活動。

最後建議病患在出院後第2週、第4週回醫院複診。

世界衛生組織（WHO）已於2月11日將由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎定名為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

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