中共黨報批蔡政府炮製資訊瘟疫 用心險惡

大陸新冠肺炎疫情仍在蔓延，人民日報海外版今（19）日刊登評論文章指出，綠營政客、綠色媒體到當局豢養的網軍，不斷惡意捏造、大唱反調、冷嘲熱諷、散播仇恨，釋放各種資訊瘟疫，其險惡用心昭然若揭。

這篇題為《台當局炮製資訊瘟疫，用心險惡》的文章指出，台獨媒體和綠營網軍公然誣指中國研製肺炎病毒作為生化武器，公開宣稱中國是威脅全人類健康的元兇，叫嚷把全中國當做疫區來處理。世衛組織宣布將新冠肺炎命名為COVID-19後，台當局和部分媒體卻故意對著幹，繼續稱之為武漢肺炎乃至中國病毒。

文章稱，更有甚者，為了達到醜化大陸的目的，島內有些人無視大陸方面在抗擊疫情上所展現出來的強大組織動員能力和疫情防控的明顯效果，不斷攻擊大陸的政治體制和社會制度，挑撥離間台灣民眾對大陸的好感。從綠營政客、綠色媒體到當局豢養的網軍，不斷惡意捏造、大唱反調、冷嘲熱諷、散播仇恨，釋放各種資訊瘟疫，其險惡用心昭然若揭。

文章表示，其實他們無意探討新冠病毒的來龍去脈，更沒把心思放到民眾健康和福祉上，只是希望操弄政治，攪動情緒，按照一己之私肆意惡化兩岸關係。

文章批評，台當局見獵心喜，擺明是拿疫情當工具，炒作恐陸仇中氣氛，上演以疫謀獨戲碼。為了遂行政治私欲，不顧吃相難看也要趁火打劫。這種行為，不但毫無同胞間血濃於水的情感流露，連最基本的人道關懷都付之闕如。

文章認為，如此走火入魔的表現，一方面充分說明台當局鼓吹的所謂民主人權，是多麼雙重標準和虛偽；另一方面更彰顯出來，台獨行徑傷害兩岸同胞的感情和根本利益，是比病毒更毒的政治瘟疫！