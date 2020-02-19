河北超級工廠 日產防護衣2.6萬套

位於河北石家莊的際華3502職業裝有限公司（以下簡稱3502公司）被外界稱為生產醫用防護服的「超級工廠」，日產醫用防護服2.6萬套，約佔中國總產量的六分之一。

中新社報導，國務院國有資產監督管理委員會新聞中心日前發布消息，2月14日，新興際華集團日產醫用防護服4.4萬套，約佔中國當日產量的三分之一以上。其下屬公司3502公司在半個多月前，還是一個生產職業裝的工廠，沒有生產醫用防護服的經驗。1月25日，3502公司接到上級指令，要求2月3日復工，轉型生產醫用防護服。

從研究生產工藝、尋找原材料產地、準備生產設備、辦理醫用許可，9天時間，3502公司把自己從一家服裝生產公司變身成為一座「戰疫軍需庫」。

「非典時期，我們曾為北京小湯山醫院生產過醫用防護服，一些老同志還是有經驗的」。公司總經理馮蕾說，利用午休和晚上加班的時間，老同志帶新同志，手把手地培訓，復工當日，幾百套醫用防護服即通過驗收，僅僅十多天，公司2800多名一線工人都成了獨當一面的能手。

在生產車間內，還有兩位專門保障生產的特殊員工。防護服原材料來自山東東營和河北滄州，成品則要運往北京消毒殺菌後再馳援湖北，從採購、運輸到生產、運送，所有的環節都要保障。

來自河北省工業和信息化廳的李健說，他和石家莊市工業和信息化局的焦利軍1月28日來到廠區後，已經20天沒有回過家。

負責檢測的石月霞說，為了增加產量，公司員工兩班倒，每班12個小時，中間只有不到一小時的休息時間，雖然很辛苦，但想到在一線奮戰的醫務人員，再苦再累也值得。

「多生產一套防護鎧甲，就是多武裝一個白衣戰士；多開一條生產線，等於多闢千條生命線」。在3502公司生產廠區，一條條醒目的條幅激勵人心。隨著生產工人們熟練程度的不斷提高，醫用防護服的產量也在飛速增長。

「2月16日，3502公司日產量已增至2.6萬套，預計到本月末，日產量能穩定在3萬套」。公司黨委書記周長勝說，在各級政府的保障下，醫用防護服出廠後24小時內就能到達武漢一線醫護人員手中。