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新冠肺炎訪港人數大跌 比SARS時期差

聯合報 / 記者呂佳蓉/即時報導
香港旅遊業受到新冠肺炎影響。圖/取自中通社
香港旅遊業受到新冠肺炎影響。圖/取自中通社

新冠肺炎影響，香港旅遊業似面臨寒冬。香港旅發局總幹事程鼎一透露，本月中每日訪港人次只有3000人，比往年跌98%，每日訪港情況比2003年爆發SARS情況還差；有酒店業者反映，本月酒店入住率大約20%，有較高檔的酒店的入住率只有個位數，來往香港航班機位減少25%。

據港媒星島日報報導，程鼎一表示，受到去年反送中運動影響，赴港消費人數大跌一半，加上近月的新冠肺炎的疫情持續，對於香港旅遊業發展是雪上加霜。去年受反送中運動影響，去年訪港人次按年下跌14%，旅客人次下半年亦較前年同期下跌40%，當中11月更創下全年每日訪港人次的新低，每日僅有8萬訪港人次。

程鼎一指出，現今難以預測今年的訪港數字，今年下半年未必會比去年下半年好，因為去年下半年平均每個月香港都有300萬旅客，但今年下半年存在不少不確定因素，包括亞洲旅遊巿場競爭加劇。預計各地將全力爭取失去的客源、渡假旅客巿場需更長恢復時間等，他暫時對香港旅遊業前景抱悲觀態度。

針對本月每日訪港人次約有3000人，是否是一個低位，程鼎一表示，近日訪港人次情況低迷，相比2003年爆發SARS的情況較差。

有關2003年SARS的數據，他表示，當時一個月最低有70萬訪港人次，每日約有1萬訪港旅客。此次旅遊業的復甦難度比SARS高，原因在於新冠肺炎疫情讓到亞洲都受到影響。

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