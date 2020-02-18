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公主郵輪取消 今年內上海往返全部航線

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
公主郵輪今年內上海往返、境內出發的航線全線取消。本報資料照片
公主郵輪今年內上海往返、境內出發的航線全線取消。本報資料照片

公主郵輪發佈聲明，今年內上海往返、境內出發的航線全線取消。首當其衝的是藍寶石公主號2020年6月3日至9月30日從上海出發往返的所有航線。

因為鑽石公主號郵輪船上確診新型冠狀肺炎病毒的消息，停泊在日本橫濱港至今已經超過一星期，且日本目前共有確診病例520例，其中有454例來自鑽石公主號郵輪。

受到疫情的持續影響與防控需要，公主郵輪考慮未來部分港口停靠、岸上觀光所帶來的不確定性，公主郵輪發佈聲明，今年內上海往返航線全部取消。

公主郵輪隸屬于美國休閒旅遊公司嘉年華集團(NYSE: CCL; LSE: CUK) 旗下郵輪品牌。共有18搜郵輪，分為帝王級、鑽石級、超至尊級、至尊級、珊瑚級、太陽級、探索級等7個級別。

其中，引爆日本疫情備受關注的鑽石公主號和暫停上海出發往返所有航線的藍寶石公主號均為鑽石級的郵輪。

澎湃新聞報導，公主郵輪客服表示，目前至2020年12月31日止，從上海出發往返的航線已經全部取消，而2021年的上海母港航線計畫未出。

但今年8月香港出發前往澳大利亞，和12月香港往返，這兩行程經停上海的航次，暫時不受影響。

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