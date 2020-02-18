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北京、成都堵車了！ 市民們欣喜若狂

世界日報 / 中國新聞組／北京18日電
從17日開始，不少人在朋友圈或微博上奔相走告自己所在城市堵車的消息。 圖／取自微博＠直播成都
從17日開始，不少人在朋友圈或微博上奔相走告自己所在城市堵車的消息。 圖／取自微博＠直播成都

疫情影響，大多城市的街道變得空空蕩蕩，沒想到，從17日開始，不少人在朋友圈或微博上奔相走告自己所在城市堵車的消息。

綜合媒體報導，北京朋友圈有網友說，二環路上開始堵了，還有人說，開了整整兩個小時。成都的網友感歎：以後再也不抱怨堵車了，因為那才是繁華大道；以後再也不嫌棄人山人海了，因為那才是國泰民安。

2月17日早8時48分，成都交警官微發布了一條「雙橋子立交至科華立交內側車輛排行較長，行駛速度緩慢，交管部門已採取臨時交通管理措施」的微博。

這是自1月31日成都交警取消限行後首次發出「堵車提示」。這兩天，正常情況下刷爆成都人朋友圈、微博的應該是15日的「頭皮雪」、16日的大太陽，但這次卻是「天府大道堵車、人南立交堵車、火車南站沒座位」占領了成都人的朋友圈。

以往成都堵車，市民表達是牢騷是抱怨，而這一次不少成都市民欣喜喊話：成都的早高峰，終於要回來了！

除湖北省外，目前其他30個省份均已部署安排企業復工復產。各地鼓勵開工復工的企業以有條件的規模以上企業為主，其中多地規上企業復工率都已經超過四、五成，江蘇、山東等地則達到六、七成。

此外，各地國企復工率普遍較高，基本都可達七、八成，有的地區諸如北京市國資委系統各單位均實現復工復產。

來自國務院國資委的最新數據顯示，中央企業生產型子企業復工復產率已超過80%。一些重要的基礎保障行業復工率更高，石油石化企業復工率達到96.8%，電網、發電企業復工率達到83%；鋼鐵企業主要子企業全面開工；機械裝備制造企業（不包括汽車）復工率達到88.1%。

紅星新聞評論說，這個特殊的「周一」堵車，傳遞出更多一層意思——城市的正常運轉，正在給疫情底色下的市民傳遞更多的信心和力量。從另一層意義上講，車流量變大，意味著復工復產的企業在逐步增加。

大陸網友拍攝影片

從17日開始，不少人在朋友圈或微博上奔相走告自己所在城市堵車的消息。 圖／取自澎湃新聞
從17日開始，不少人在朋友圈或微博上奔相走告自己所在城市堵車的消息。 圖／取自澎湃新聞
從17日開始，不少人在朋友圈或微博上奔相走告自己所在城市堵車的消息。
從17日開始，不少人在朋友圈或微博上奔相走告自己所在城市堵車的消息。
從17日開始，不少人在朋友圈或微博上奔相走告自己所在城市堵車的消息。
從17日開始，不少人在朋友圈或微博上奔相走告自己所在城市堵車的消息。

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