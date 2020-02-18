防範新冠肺炎 澳門政府發綁帶式口罩給民眾
為防範新冠肺炎，澳門政府今日宣布，將進行第三輪保障口罩供應給澳門市民計畫，將發綁帶式口罩給市民。
據星島日報報導，截至目前為止，澳門總計感染新冠肺炎患者僅有十例，並且已有十來天沒有新增患者。
澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，綁帶式口罩一般應用於手術室，具專業防護功能，市民在使用上可能會不習慣。為此，澳門協調中心會推出海報及影片示範教學。65歲或以上長者若不便佩戴綁帶式口罩，可到衛生中心及衛生站購買掛耳式口罩。
澳門行政長官賀一誠昨日宣布，澳門包括賭場在內的部分娛樂場所，將從本月20日凌晨零時起恢復有條件開放，入場者須佩戴口罩並配合測量體溫。
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