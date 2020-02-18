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違檢疫令欲離港 4人被截2人被控

世界日報 / 香港新聞組╱香港18日電

香港衛生署昨檢控兩名涉嫌違反強制檢疫令的人。署方表示，自8日強制檢疫生效至昨日，有四名受強制檢疫的香港居民企圖離港，入境處在口岸把四人截獲，衛生署隨即將他們送到檢疫營，並聯同警方展開調查。經初步調查，衛生署昨對其中兩人向法庭申請傳票。至於餘下兩人，衛生署和警方正積極蒐集更多證據，供律政司考慮提出檢控。

明報報導，根據《若干到港人士強制檢疫規例》，內地返港者要接受14天家居隔離，違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款2萬5000港元及監禁6個月。

衛生署昨對兩名涉嫌違反檢疫令的人發出傳票，並嚴正提醒受強制檢疫者應遵守《規例》的要求，接受14天強制檢疫。據了解，被檢控兩人並非早前違反強制檢疫令、失去聯絡而被警通緝的人。

香港 通緝
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