違檢疫令欲離港 4人被截2人被控

以後的台灣，必須要正視到這種社會氛圍所帶來的政治生態改變，從近日以來國民黨代理黨主席的選舉中，亦可見其一二。姑且不論國民黨是否屬於真正的極統派或是中華民國派，但實質上，為了布局往後的選舉，確實也需要從整體立場的路線選擇上，做出對應於社會氛圍的改變。假設國民黨與民進黨兩者皆強調同一國家路線，對於民眾而言，理應會從政策上作為選票選擇的依據。然而，國民黨黨內統派的影響，確實也是現今國民黨應該思考如何捨棄的主要問題之一。但總體而言，未來的國民黨確實會逐漸降低與中共之間的溝通頻率（或層級），以利選舉立場的主張。總的來說，統派在台灣的聲音會逐漸式微，取而代之的是，極獨與維持現狀之間的路線選擇。倘若兩大黨皆主張中華民國台灣，未來台灣國與中華民國台灣兩者，會成為政治論述上的另一次選擇。

2020-02-18 12:38