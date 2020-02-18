扯！3盜持刀搶超市衛生紙

新冠肺炎肆虐，不單防疫物資短缺，連日用品也出現搶購潮。繼早前接連發生口罩行劫及盜竊案，昨晨旺角一間超市突然衝進3名刀匪恐嚇店員，奪取50條共600卷總值僅1695港元的廁紙(衛生紙)逃去；警方獲報後閃電於案發現場附近一間賓館起回全部被劫廁紙，並拘捕2名賓館職員，另追捕3名涉案在逃者下落。

文匯報報導，被捕兩名男子，分別49歲姓譚及54歲姓高，涉嫌「行劫」罪名；譚及高為涉案賓館職員，由於該批多達50條廁紙被收藏在賓館內，初步不排除兩人知情及涉案。因賓館的廁紙消耗量非常大，警方正追查兩名賓館職員在案中所扮演的角色，以及該批廁紙被劫後即運往賓館收藏原因。

據報導，被劫的惠康超市，一度被劫走50條Virjoy廁紙，一條共有12卷，每條售價33.9港元，總值1695港元。昨晨超市如常營業及有廁紙出售，但限制每名顧客只能買兩條廁紙，至中午前已大部分售罄；對於凌晨超市發生廁紙劫案，顧客也嘖嘖稱奇。

報導指出，旺角警區刑事調查隊第九隊正追緝3名涉案在逃刀匪，分別年約20歲至30歲，身高約1.7米及瘦身材。

惠康超市對事件表示驚訝，強調超市有足夠廁紙供應，顧客毋須大量囤貨。近日需求急增的特殊情況下，令分店出現暫時缺貨，已經全速加快補貨速度，努力回應市場需求。