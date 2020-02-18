停擺15天…澳門博彩業20日開門迎客

澳門政府宣布，20日零時重新開放博彩等娛樂場所，若業者尚未準備好，最多可以再往後推遲30天營業。這是澳門從5日關閉博彩等娛樂場所15天後，再度重新開放。不過，電影院及夜總會等業者仍繼續暫停營業。

中新社報導，澳門經濟財政司長李偉農表示，自20日凌晨零時開始，博彩娛樂場有條件重新開放，政府同時也設定了緩衝做法，若博彩娛樂場在沒有準備充足的情況下，可以申請推遲最多30天才重開，即2月20日凌晨零時開始的30天後，所有博彩娛樂場須全面開放。

李偉農表示，政府目前正與六大博彩企業合作，對博彩娛樂場重開進行前期部署工作，按照衛生局的防疫指引，對賭檯開放數量、賭檯的間距離等作出調整，以提高安全係數；而所有進入娛樂場人士，須進行體溫探測、佩戴口罩及配合消毒。

李偉農強調，特區政府對博彩娛樂場重開會做好風險評估，考慮多方面因素，但最重要的是把所有雇員及客人的安全作為首要考慮；當局將密切關注娛樂場重開情況，分析新冠肺炎疫情的發展趨勢及旅客出入境的風險，及時作出調整。

澳門行政法務司長張永春表示，電影院、劇院、網咖、桌球室、卡拉OK場所、酒吧、夜總會等非博彩類的娛樂場，仍維持暫停營業。

澳門政府 先一步恢復運作

澳門為降低新冠肺炎疫情傳染，首度從5日起關閉澳門41間博彩娛樂場所，就連澳門政府也暫時關閉。而由於澳門已連續13天沒有出現確診病例仍維持在10例，當局表示防疫工作已收到初步成效，因此澳門政府部門在暫停運作約半個月後，昨天恢復基本服務。