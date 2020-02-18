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港派2包機 周四接回公主號350港人

世界日報 / 特派員李春╱香港18日電
港特遣隊赴日本，2包機周四接回。 香港中國通訊社
港特遣隊赴日本，2包機周四接回。 香港中國通訊社

香港政府已派出特遣隊赴日本，將安排兩架包機，接載在日本「鑽石公主號郵輪上的350名香港人返港。

保安局副局長區志光和入境處處長曾國衛，昨天率同約30名入境處及衛生署人員組成特遣隊赴日本東京，處理撤回港人事宜。今天將有另一隊伍出發往日本。

保安局長李家超說，會以東京羽田機場為撤回香港居民的地點，當有關香港居民完成病毒檢測，會要求日本當局直接將他們送至羽田機場，先量體溫再上機，機上會有特別座位安排以減低感染風險，包機將於19日赴日，香港居民將在20日返抵香港。

李家超說，香港居民回港後要再接受14天的隔離檢疫，除了會撤回350名香港居民，亦會一同安排船上的5名澳門人先到香港。至於暫時未能返港的人士，仍有一批入境處人員會在當地繼續提供協助。

經民聯促包機接滯湖北港人

香港新聞組╱香港18日電

「鑽石公主號」郵輪上病毒檢測結果為陰性的香港居民返港後，會即時入住已轉作強制檢疫中心、位於火炭的駿洋邨，接受強制檢疫14日。而經民聯則促港府派包機到湖北接載港人回港。

香港電台報導，「鑽石公主號」上的香港居民返港後，會即時安排接受強制檢疫，船上超過20人確診感染新冠病毒的香港居民，會留在日本醫院接受治療；而確診患者的緊密接觸者，在當地的檢疫期會延長。

另據文匯報報導，目前仍有逾2000名港人滯留在湖北，經民聯主席盧偉國及副主席林健鋒昨日促請港府派包機接載港人回港，提議可分批讓長者、兒童優先上機。盧偉國說，湖北省自上月23日起交通停滯，港人滯留在湖北逾3個星期，面臨很多困難，例如生活必需品的不足，故經民聯再次促請特區政府派包機到當地接載港人回港。

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