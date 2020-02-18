新冠肺炎 香港增3例確診 2人曾到醫管局開會

香港昨日新增3宗新冠肺炎確診個案，分別是前日確診太古城患者的2名同事，2人本月初曾經有2天到醫管局開會，1名與會的醫管局職員昨喉部不適送院測試病毒，其他員工均沒有表示不適，目前醫管局暫未有人需隔離；第三宗是前日太古城患者的妻子因出現病徵被送院，昨日亦確診染病，累計60宗。

另外，消息稱東區醫院一名32歲外傭在新冠病毒檢測中初步確診，為香港首名中招外傭，她是早前在北角明星海鮮酒家團拜聚餐的家族中其中一名確診者的外傭。她於2月14日入院，第一次化驗結果呈陰性，昨日再化驗，結果呈陽性。

大公報報導，昨日確診的45歲男患者，居於慈雲山慈愛苑愛華閣，過往健康良好，潛伏期內曾到越南峴港（1月30日至2月1日）。他上周三（12日）出現發燒和喉嚨痛，翌日向私家醫生求診，前日（16日）到伊利沙伯醫院求診並入院，現時情況穩定。其同住的妻子和三名女兒均沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

報導指出，患者與前日確診的54歲太古城男患者同任職於跨國建築公司巴馬丹拿集團，該集團位於北角英皇道633號。醫管局總行政經理劉家獻稱，45歲慈雲山男患者於本月6日、7日曾到醫管局總部開會，而54歲太古城男患者則只出席了6日的會議，兩天會議長約10多分鐘，有5名醫管局職員接觸2人，當時5人均有戴口罩。

此外，54歲太古城男患者的46歲妻子，昨日亦確診患上新冠肺炎，現時情況穩定。她與丈夫同居於太古城明宮閣，過往健康良好，潛伏期無外遊，本月10日咳嗽求診，前日（16日）入院。她於本月9日曾與丈夫一同到位於西灣河街23號富欣閣一樓的「基督門徒福音會西灣河分會」參與聚會。

據報導，第三名新增確診患者為69歲有長期病患男子，居於將軍澳怡明邨怡情樓，潛伏期內無外遊。他本月8日出現咳嗽，15日因持續咳嗽，到長沙灣賽馬會普通科門診診所求診，前日因呼吸困難，獲轉介至明愛醫院求醫，現時情況穩定。其同住家人沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。