快訊

天價！德國口罩一片賣100元 網友揭露關鍵：算便宜了

強行殘酷「民族改造」？新疆再教育營「墨玉名單」大曝光

新冠肺炎 香港增3例確診 2人曾到醫管局開會

世界日報 / 香港新聞組╱香港18日電

香港昨日新增3宗新冠肺炎確診個案，分別是前日確診太古城患者的2名同事，2人本月初曾經有2天到醫管局開會，1名與會的醫管局職員昨喉部不適送院測試病毒，其他員工均沒有表示不適，目前醫管局暫未有人需隔離；第三宗是前日太古城患者的妻子因出現病徵被送院，昨日亦確診染病，累計60宗。

另外，消息稱東區醫院一名32歲外傭在新冠病毒檢測中初步確診，為香港首名中招外傭，她是早前在北角明星海鮮酒家團拜聚餐的家族中其中一名確診者的外傭。她於2月14日入院，第一次化驗結果呈陰性，昨日再化驗，結果呈陽性。

大公報報導，昨日確診的45歲男患者，居於慈雲山慈愛苑愛華閣，過往健康良好，潛伏期內曾到越南峴港（1月30日至2月1日）。他上周三（12日）出現發燒和喉嚨痛，翌日向私家醫生求診，前日（16日）到伊利沙伯醫院求診並入院，現時情況穩定。其同住的妻子和三名女兒均沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

報導指出，患者與前日確診的54歲太古城男患者同任職於跨國建築公司巴馬丹拿集團，該集團位於北角英皇道633號。醫管局總行政經理劉家獻稱，45歲慈雲山男患者於本月6日、7日曾到醫管局總部開會，而54歲太古城男患者則只出席了6日的會議，兩天會議長約10多分鐘，有5名醫管局職員接觸2人，當時5人均有戴口罩。

此外，54歲太古城男患者的46歲妻子，昨日亦確診患上新冠肺炎，現時情況穩定。她與丈夫同居於太古城明宮閣，過往健康良好，潛伏期無外遊，本月10日咳嗽求診，前日（16日）入院。她於本月9日曾與丈夫一同到位於西灣河街23號富欣閣一樓的「基督門徒福音會西灣河分會」參與聚會。

據報導，第三名新增確診患者為69歲有長期病患男子，居於將軍澳怡明邨怡情樓，潛伏期內無外遊。他本月8日出現咳嗽，15日因持續咳嗽，到長沙灣賽馬會普通科門診診所求診，前日因呼吸困難，獲轉介至明愛醫院求醫，現時情況穩定。其同住家人沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

患者 香港 新冠肺炎
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

武漢肺炎衝擊蘋果財測示警 蘋概股綠臉

台中有公司員工家屬新冠肺炎確診 全部員工自主隔離

新冠肺炎衝擊全球經貿 金溥聰：對中共依賴程度要調整

陸官媒央視證實：武昌醫院院長因新冠肺炎今早離世

相關新聞

中國要推動真的「洗錢」 紙鈔比照人進行殺菌隔離

防止接觸傳染，鈔票須消毒甚至銷毀！中國政府日前公告，銀行要施行字面意義上的「洗錢」，即用紫外線和高溫替紙鈔進行消毒，並隔離存放7~14天後，才能發放給客戶，有些高風險來源（如醫院）的鈔票甚至需要銷毀。

扯！3盜持刀搶超市衛生紙

新冠肺炎肆虐，不單防疫物資短缺，連日用品也出現搶購潮。繼早前接連發生口罩行劫及盜竊案，昨晨旺角一間超市突然衝進3名刀匪恐嚇店員，奪取50條共600卷總值僅1695港元的廁紙(衛生紙)逃去；警方獲報後閃

美國宣佈取消中國發展中國家優惠待遇

美國貿易代表辦公室（USTR）宣佈取消包括中國和香港在內25個經濟體的「發展中國家優惠待遇」（Special and D...

停擺15天…澳門博彩業20日開門迎客

澳門政府宣布，20日零時重新開放博彩等娛樂場所，若業者尚未準備好，最多可以再往後推遲30天營業。這是澳門從5日關閉博彩等娛樂場所15天後，再度重新開放。不過，電影院及夜總會等業者仍繼續暫停營業。

新冠肺炎 香港增3例確診 2人曾到醫管局開會

香港昨日新增3宗新冠肺炎確診個案，分別是前日確診太古城患者的2名同事，2人本月初曾經有2天到醫管局開會，1名與會的醫管局職員昨喉部不適送院測試病毒，其他員工均沒有表示不適，目前醫管局暫未有人需隔離；第

港派2包機 周四接回公主號350港人

香港政府已派出特遣隊赴日本，將安排兩架包機，接載在日本「鑽石公主號」郵輪上的350名香港人返港。

違檢疫令欲離港 4人被截2人被控

香港衛生署昨檢控兩名涉嫌違反強制檢疫令的人。署方表示，自8日強制檢疫生效至昨日，有四名受強制檢疫的香港居民企圖離港，入境處在口岸把四人截獲，衛生署隨即將他們送到檢疫營，並聯同警方展開調查。經初步調查，

新疆外洩文件揭露 維族蓄鬍蒙面超生也送再教育營

多家國際主流媒體今天同步引述一份據稱自新疆洩漏的文件，揭露中國新疆維吾爾人再教育營細節。文件顯示，維族人士會因蓄鬍或蒙面...

U值媒／台灣再無「統派」政治生存空間

以後的台灣，必須要正視到這種社會氛圍所帶來的政治生態改變，從近日以來國民黨代理黨主席的選舉中，亦可見其一二。姑且不論國民黨是否屬於真正的極統派或是中華民國派，但實質上，為了布局往後的選舉，確實也需要從整體立場的路線選擇上，做出對應於社會氛圍的改變。假設國民黨與民進黨兩者皆強調同一國家路線，對於民眾而言，理應會從政策上作為選票選擇的依據。然而，國民黨黨內統派的影響，確實也是現今國民黨應該思考如何捨棄的主要問題之一。但總體而言，未來的國民黨確實會逐漸降低與中共之間的溝通頻率（或層級），以利選舉立場的主張。總的來說，統派在台灣的聲音會逐漸式微，取而代之的是，極獨與維持現狀之間的路線選擇。倘若兩大黨皆主張中華民國台灣，未來台灣國與中華民國台灣兩者，會成為政治論述上的另一次選擇。

港澳辦升格重組 專家：因應香港黑色暴亂

熟悉中國事務的香港專家盧文端今天在報章撰文指出，中國國務院港澳事務辦公室所以升格重組，其重要背景是香港出現的「黑色暴亂」...

疫情嚴峻 大陸兩會延期

大陸新冠肺炎昨天確診人數突破7萬例，疫情未見和緩，大陸官方決定延後舉行大陸「全國人大會議」與「全國政協會議」，這是自1990年代中共建立定期舉行「全國兩會」制度後首次推遲會議，顯示疫情形勢嚴峻。

4000億隻非洲蝗蟲也不怕 大陸治蝗全靠它

源自東非的蝗蟲正在肆虐著多國，肯亞遭遇70年來最嚴重的蝗蟲入侵，蝗蟲還東移到巴基斯坦，巴國也遭受27年來最嚴重的侵襲，1...

熱門新聞

4000億隻非洲蝗蟲也不怕 大陸治蝗全靠它

陸配子女不得返台 人民日報斥惡招、患難見絕情

沒戴口罩被強制隔離連在家打麻將也被摑 官媒轟地方官員粗暴執法

沙漠蝗禍壓境 網民：敢來中國 把牠們全吃了！

新冠肺炎未息 中國專家警告：小心蝗災來襲

疫情嚴峻 大陸兩會延期

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。