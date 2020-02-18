中國要推動真的「洗錢」 紙鈔比照人進行殺菌隔離

防止接觸傳染，鈔票須消毒甚至銷毀！中國政府日前公告，銀行要施行字面意義上的「洗錢」，即用紫外線和高溫替紙鈔進行消毒，並隔離存放7~14天後，才能發放給客戶，有些高風險來源（如醫院）的鈔票甚至需要銷毀。

鈔票殘留物多

根據《CNN》報導，在中國來自感染高風險區（如醫院和市場）的貨幣將得到「特殊待遇」，不能重複使用，需要並被送回中央銀行處理。在中央銀行的廣州分行，這些高風險紙鈔可能進行銷毀。而為了彌補供給，央行將印製大量的新鈔，在1月已向爆發疫情最嚴重的武漢市分配了40億元人民幣的新鈔。

研究發現，實體貨幣上的細菌眾多，經由買賣交易傳遞時，都會殘留環境汙染物。在鈔票上能發現的物質，包括人跟寵物的DNA、藥物殘留，以及細菌和病毒。雖然透過金錢傳播疾病的例子相當罕見，過去也沒有因此爆發疾病的案例，但中國政府對此格外謹慎，不敢忽視。

比照人類進行隔離

根據《福斯財經》報導，中國中央銀行廣州分行下令，收集所有可能沾染病毒的單位所使用過的紙幣進行銷毀，包括醫院、農漁市場和巴士這些高風險來源的所有鈔票，而對其他行業使用過的鈔票將進行高溫和紫外線等消毒，且比照人類隔離14天候，交還人民銀行，重新流通於民眾手中。

中國央行副行長范一飛表示，自1月17日以來，中國已發行6,000億人民幣（856億美元）新鈔，人民銀行設法在現金回籠發放過程做到衛生可控，央行要求商業銀行按照收支兩條線對外付出現金，盡可能以新鈔為主，回籠現金，對醫院、農貿市場等通路的現金採取特殊處理，並單獨封存，交到人民銀行後不得對外支付。

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