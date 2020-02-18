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美國宣佈取消中國發展中國家優惠待遇

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
美國貿易代表辦公室（USTR）宣佈停止對中國的發展中國家優惠待遇。界面新聞截圖
美國貿易代表辦公室（USTR）宣佈停止對中國的發展中國家優惠待遇。界面新聞截圖

美國貿易代表辦公室（USTR）宣佈取消包括中國和香港在內25個經濟體的「發展中國家優惠待遇」（Special and Differential treatment），取消WTO補貼優惠待遇，以降低美國對其他國家是否透過不公平的出口補貼危害本國產業的調查門檻。

在WTO世貿組織的規則下，為發展中國家提供了一個「特殊和差別待遇」，要求調查人員在補貼金額低於2%的情況下終止相關的稅費調查。

介面新聞報導，美國停止對中國的發展中國家優惠待遇的行為，意味往後與中國的貿易中可能將不再適用「特殊和差別待遇」，而是按照發達國家標準進行。

報導指出，此舉之下，將能夠更容易對來自中國以及印度等國的企業的違法行為開出罰單。

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