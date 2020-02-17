中國提議助建高鐵 英政府否認曾討論

英國2號高鐵工程超預算，數額驚人。澳洲「每日電訊報」報導，中國鐵建股份有限公司有意接手，五年內建成，還可節省不少成本。對此，英國交通大臣夏普斯（Grant Shapps）16日表示，英國政府未與中國討論協助興建英國2號高鐵事宜。儘管估計造價已超出預算，英國當局上周仍放行這項重要鐵路計畫。

據英國「金融時報」報導，中國方面已提議在5年內以更低費用來興建英國2號高鐵（HS2）。每日電訊報報導稱，除了中國鐵建公司一封表達意向的信函，雙方沒有直接接觸。

夏普斯16日告訴英國廣播公司（BBC）主持人馬爾（Andrew Marr）：「我當然不曾就這項議題給予建議，顯然我之後會要求瞭解溝通內容。」

他說：「相關討論並不是跟交通部進行，就我所知，（中方）討論對象為HS2公司。」

衛報說，英國交通部官員曾證實與中國鐵建就2號高鐵項目「初步洽談」，但沒有任何承諾。

衛報還提到英國不少官員對中國在英國基礎設施建設中可能扮演的角色表示過擔憂，包括核電站項目和5G網路建設。