快訊

武漢第二次防疫決戰？ 湖北孝感580萬市民「嚴禁離家」

中國提議助建高鐵 英政府否認曾討論

世界日報 / 中國新聞組／北京17日電

英國2號高鐵工程超預算，數額驚人。澳洲「每日電訊報」報導，中國鐵建股份有限公司有意接手，五年內建成，還可節省不少成本。對此，英國交通大臣夏普斯（Grant Shapps）16日表示，英國政府未與中國討論協助興建英國2號高鐵事宜。儘管估計造價已超出預算，英國當局上周仍放行這項重要鐵路計畫。

據英國「金融時報」報導，中國方面已提議在5年內以更低費用來興建英國2號高鐵（HS2）。每日電訊報報導稱，除了中國鐵建公司一封表達意向的信函，雙方沒有直接接觸。

夏普斯16日告訴英國廣播公司（BBC）主持人馬爾（Andrew Marr）：「我當然不曾就這項議題給予建議，顯然我之後會要求瞭解溝通內容。」

他說：「相關討論並不是跟交通部進行，就我所知，（中方）討論對象為HS2公司。」

衛報說，英國交通部官員曾證實與中國鐵建就2號高鐵項目「初步洽談」，但沒有任何承諾。

衛報還提到英國不少官員對中國在英國基礎設施建設中可能扮演的角色表示過擔憂，包括核電站項目和5G網路建設。

英國 高鐵 北京
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

HS2高鐵爭議 中英磋商

英國女主持人自盡身亡 生前面臨家暴指控飽受壓力

告別廉價外籍工 英脫歐後擬提高外國人就業要求

中國提議助英國興建高鐵 英政府澄清未參與討論

相關新聞

習近平1月7日談疫情 據稱要求勿影響過年氣氛

中共黨刊「求是」日前披露，中共總書記習近平早在1月7日，就於政治局常委會上對新冠肺炎疫情防控提出要求。現在有消息人士指出...

蝗災肆虐南亞迫近中國 網友歪樓熱議吃蝗蟲

源自東非的蝗災肆虐南亞迫近中國，中國農業農村部與中國科學院院士康樂皆聲稱，影響中國的可能性不高，而中國網友則歪樓討論如何...

禁得一時禁不了一世 中國人性好野味難禁絕

過去兩週來，中國警方搜索全國各地民宅、餐廳與臨時市場，以違反野味暫時禁令為由，逮捕近700人

新冠肺炎下零售短缺 港3人持刀搶衛生紙

香港今天清晨有人持刀搶劫廁紙（衛生紙），凸顯出在2019年冠狀病毒疾病（俗稱新冠肺炎）的影響下，坊間存在物資短缺的惶恐氛...

中國提議助建高鐵 英政府否認曾討論

英國2號高鐵工程超預算，數額驚人。澳洲「每日電訊報」報導，中國鐵建股份有限公司有意接手，五年內建成，還可節省不少成本。對此，英國交通大臣夏普斯（Grant Shapps）16日表示，英國政府未與中國討論協助興建英國2號高鐵事宜。儘管估計造價已超出預算，英國當局上周仍放行這項重要鐵路計畫。

「新公民運動」發起人許志永再次被捕

廣州作家野渡向德國之聲確認了許志永被捕的消息。他說，根據他掌握的"第一手資料"，許志永在2月15日晚上於廣州被捕。野渡表示，雖然他最近一次與許志永聯系還是在去年，但是可以確認被捕消息屬實

大陸國鐵 累計退票1.15億張

中國國家鐵路集團有限公司副總經理李文新15日在北京說，從2月11日起，鐵路發送旅客已連續4天低於100萬人次，累計退票達1.15億張，近期鐵路不會出現返程客流高峰。

新冠肺炎影響 陸春運降破5成

中國交通運輸部副部長劉小明15日在北京表示，受疫情影響，預計今年春運40天客流將同比下降五成多，且沒有傳統意義上的返程高峰。

第一階段貿協生效 美設爭端解決辦公室

中美第一階段貿易協議於美國時間14日正式生效，兩國分別按協議下調針對對方部分進口商品的懲罰性關稅。中方將調降750億美元美國銷中商品的加徵關稅，同時解除對美國禽類和禽類產品進口的限制；美國貿易代表署也宣布，組建「雙邊評估與爭端解決辦公室 」 ，並設熱線電話讓公眾投訴協議執行情況。

馬紹章：台灣內部對中華民國無共識 如何讓中共正視？

海基會前副董事長馬紹章最近在遠見華人菁英論壇發表文章，他認為，兩岸關係中最難打開的結，應該是「中華民國」這四個字。他說，...

習近平信賴的低調「忠臣」！應勇奉命派往抗疫前線

不過才一個月前，時任上海市長的應勇與馬斯克同台，慶祝特斯拉發表首輛在大陸生產的Model 3電動車，身為中國金融中心的一...

U值媒／中共真實目的 武漢包機被迫取消背後原由

基本上台灣政府提出的這個方案是正確的，因為這就是國際標準，新加坡是這個做法，馬來西亞也是這個做法，中共不肯配合原因只有一個就是不想讓台灣用國際標準，堅持台胞是「我國人民」，所以要用中共自己的飛機送到台灣這個「中國的領土」。這個點防疫中心可能不好明說，但基本上這就是中共的問題和責任，他就是不讓你的飛機去你也沒辦法，那如果讓他送包機來，如第一班包機那樣，你就等於承認你是中國的一部份，類似中央政府和地方政府的關係。

熱門新聞

大陸上網課 吸菸的、脫衣的…難堪的畫面層出不窮

新冠肺炎未息 中國民眾關切非洲蝗災是否入侵

新冠肺炎下零售短缺 港3人持刀搶衛生紙

嫌無「廳級」病房 湖北退休官員確診拒住院

陸拚加速復工 祭十大猛招

禁得一時禁不了一世 中國人性好野味難禁絕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。