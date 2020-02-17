快訊

武漢第二次防疫決戰？ 湖北孝感580萬市民「嚴禁離家」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蝗災肆虐南亞迫近中國 網友歪樓熱議吃蝗蟲

中央社 / 台北17日電
源自東非的蝗災肆虐南亞迫近中國，中國農業農村部與中國科學院院士康樂皆聲稱，影響中國的可能性不高，而中國網友則歪樓討論如何吃蝗蟲，準備起鍋燒油。 路透社
源自東非的蝗災肆虐南亞迫近中國，中國農業農村部與中國科學院院士康樂皆聲稱，影響中國的可能性不高，而中國網友則歪樓討論如何吃蝗蟲，準備起鍋燒油。 路透社

源自東非的蝗災肆虐南亞迫近中國，中國農業農村部與中國科學院院士康樂皆聲稱，影響中國的可能性不高，而中國網友則歪樓討論如何吃蝗蟲，準備起鍋燒油。

俗稱新冠肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情未解，非洲蝗災已蔓延到巴基斯坦、印度，直逼中國，聯合國糧農組織（Food and AgricultureOrganization, FAO）更呼籲全球戒備，引起中國民眾關注。

根據證券時報報導，中國農業農村部種植業管理司表示，近年來，中國蝗蟲監測預警和防治能力提升，防蝗藥械儲備充足，大面積暴發蝗災的風險很低，正密切追蹤境外蝗災動態，同時加強雲南、西藏等省區的蝗蟲監測。

康樂則指出，目前非洲、阿拉伯國家和印度、巴基斯坦等地發生的蝗災是由沙漠蝗造成，這種蝗蟲在中亞和西亞也可以形成災害，但中國不是沙漠蝗的分佈區，應不會對中國構成嚴重威脅。

而中國網友們則是已經興致勃勃開始討論蝗蟲的吃法。報導指出，有人說「看起來很好吃的樣子，準備起鍋燒油！」，更有人笑稱「據說，在中國，蝗蟲都不敢四隻飛在一起了，因為剛好可以串成一串，炸著吃就更香了」。

也有網友回憶先前遭遇蝗災的經驗說，曾經開車到了災區半空中只剩幾隻零星的蝗蟲飛舞，現場人比蝗蟲還多，大家臉上都掛著收穫滿滿的幸福笑容，「我們這蝗蟲120（人民幣）一斤啊！…這是人民幣在天上飛啊！」

更有網友擔憂，「中國已經被新冠肺炎折騰夠了，不能再有蝗災了」，「希望政府拿出辦法事先防範，不要重蹈覆轍（指新冠肺炎疫情）了」，並說中國官方這次（指蝗災）「終於學乖了，曉得事先透風，先讓百姓知道」。

然而，部份網友則質疑非洲蝗災不至於侵襲中國的看法，認為「新冠肺炎殷鑑不遠」、「小心駛得萬年船」、「不能再粉飾太平了」。

肺炎 非洲
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

影／新冠肺炎疑似社區感染 柯文哲：台灣遲早會發生

南亞大陸工廠全數復工 產能逐步提升

新冠肺炎未息 中國民眾關切非洲蝗災是否入侵

氣候變遷加人禍 醞釀東非「超完美蝗災」

相關新聞

習近平1月7日談疫情 據稱要求勿影響過年氣氛

中共黨刊「求是」日前披露，中共總書記習近平早在1月7日，就於政治局常委會上對新冠肺炎疫情防控提出要求。現在有消息人士指出...

蝗災肆虐南亞迫近中國 網友歪樓熱議吃蝗蟲

源自東非的蝗災肆虐南亞迫近中國，中國農業農村部與中國科學院院士康樂皆聲稱，影響中國的可能性不高，而中國網友則歪樓討論如何...

禁得一時禁不了一世 中國人性好野味難禁絕

過去兩週來，中國警方搜索全國各地民宅、餐廳與臨時市場，以違反野味暫時禁令為由，逮捕近700人

新冠肺炎下零售短缺 港3人持刀搶衛生紙

香港今天清晨有人持刀搶劫廁紙（衛生紙），凸顯出在2019年冠狀病毒疾病（俗稱新冠肺炎）的影響下，坊間存在物資短缺的惶恐氛...

中國提議助建高鐵 英政府否認曾討論

英國2號高鐵工程超預算，數額驚人。澳洲「每日電訊報」報導，中國鐵建股份有限公司有意接手，五年內建成，還可節省不少成本。對此，英國交通大臣夏普斯（Grant Shapps）16日表示，英國政府未與中國討論協助興建英國2號高鐵事宜。儘管估計造價已超出預算，英國當局上周仍放行這項重要鐵路計畫。

「新公民運動」發起人許志永再次被捕

廣州作家野渡向德國之聲確認了許志永被捕的消息。他說，根據他掌握的"第一手資料"，許志永在2月15日晚上於廣州被捕。野渡表示，雖然他最近一次與許志永聯系還是在去年，但是可以確認被捕消息屬實

大陸國鐵 累計退票1.15億張

中國國家鐵路集團有限公司副總經理李文新15日在北京說，從2月11日起，鐵路發送旅客已連續4天低於100萬人次，累計退票達1.15億張，近期鐵路不會出現返程客流高峰。

新冠肺炎影響 陸春運降破5成

中國交通運輸部副部長劉小明15日在北京表示，受疫情影響，預計今年春運40天客流將同比下降五成多，且沒有傳統意義上的返程高峰。

第一階段貿協生效 美設爭端解決辦公室

中美第一階段貿易協議於美國時間14日正式生效，兩國分別按協議下調針對對方部分進口商品的懲罰性關稅。中方將調降750億美元美國銷中商品的加徵關稅，同時解除對美國禽類和禽類產品進口的限制；美國貿易代表署也宣布，組建「雙邊評估與爭端解決辦公室 」 ，並設熱線電話讓公眾投訴協議執行情況。

馬紹章：台灣內部對中華民國無共識 如何讓中共正視？

海基會前副董事長馬紹章最近在遠見華人菁英論壇發表文章，他認為，兩岸關係中最難打開的結，應該是「中華民國」這四個字。他說，...

習近平信賴的低調「忠臣」！應勇奉命派往抗疫前線

不過才一個月前，時任上海市長的應勇與馬斯克同台，慶祝特斯拉發表首輛在大陸生產的Model 3電動車，身為中國金融中心的一...

U值媒／中共真實目的 武漢包機被迫取消背後原由

基本上台灣政府提出的這個方案是正確的，因為這就是國際標準，新加坡是這個做法，馬來西亞也是這個做法，中共不肯配合原因只有一個就是不想讓台灣用國際標準，堅持台胞是「我國人民」，所以要用中共自己的飛機送到台灣這個「中國的領土」。這個點防疫中心可能不好明說，但基本上這就是中共的問題和責任，他就是不讓你的飛機去你也沒辦法，那如果讓他送包機來，如第一班包機那樣，你就等於承認你是中國的一部份，類似中央政府和地方政府的關係。

熱門新聞

大陸上網課 吸菸的、脫衣的…難堪的畫面層出不窮

新冠肺炎未息 中國民眾關切非洲蝗災是否入侵

新冠肺炎下零售短缺 港3人持刀搶衛生紙

嫌無「廳級」病房 湖北退休官員確診拒住院

陸拚加速復工 祭十大猛招

禁得一時禁不了一世 中國人性好野味難禁絕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。