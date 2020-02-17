聽新聞
test
0:00 / 0:00
蝗災肆虐南亞迫近中國 網友歪樓熱議吃蝗蟲
源自東非的蝗災肆虐南亞迫近中國，中國農業農村部與中國科學院院士康樂皆聲稱，影響中國的可能性不高，而中國網友則歪樓討論如何吃蝗蟲，準備起鍋燒油。
俗稱新冠肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情未解，非洲蝗災已蔓延到巴基斯坦、印度，直逼中國，聯合國糧農組織（Food and AgricultureOrganization, FAO）更呼籲全球戒備，引起中國民眾關注。
根據證券時報報導，中國農業農村部種植業管理司表示，近年來，中國蝗蟲監測預警和防治能力提升，防蝗藥械儲備充足，大面積暴發蝗災的風險很低，正密切追蹤境外蝗災動態，同時加強雲南、西藏等省區的蝗蟲監測。
康樂則指出，目前非洲、阿拉伯國家和印度、巴基斯坦等地發生的蝗災是由沙漠蝗造成，這種蝗蟲在中亞和西亞也可以形成災害，但中國不是沙漠蝗的分佈區，應不會對中國構成嚴重威脅。
而中國網友們則是已經興致勃勃開始討論蝗蟲的吃法。報導指出，有人說「看起來很好吃的樣子，準備起鍋燒油！」，更有人笑稱「據說，在中國，蝗蟲都不敢四隻飛在一起了，因為剛好可以串成一串，炸著吃就更香了」。
也有網友回憶先前遭遇蝗災的經驗說，曾經開車到了災區半空中只剩幾隻零星的蝗蟲飛舞，現場人比蝗蟲還多，大家臉上都掛著收穫滿滿的幸福笑容，「我們這蝗蟲120（人民幣）一斤啊！…這是人民幣在天上飛啊！」
更有網友擔憂，「中國已經被新冠肺炎折騰夠了，不能再有蝗災了」，「希望政府拿出辦法事先防範，不要重蹈覆轍（指新冠肺炎疫情）了」，並說中國官方這次（指蝗災）「終於學乖了，曉得事先透風，先讓百姓知道」。
然而，部份網友則質疑非洲蝗災不至於侵襲中國的看法，認為「新冠肺炎殷鑑不遠」、「小心駛得萬年船」、「不能再粉飾太平了」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言