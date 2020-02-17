「新公民運動」發起人許志永再次被捕

(德國之聲中文網) 廣州作家野渡向德國之聲確認了許志永被捕的消息。他說，根據他掌握的"第一手資料"，許志永在2月15日晚上於廣州被捕。野渡表示，雖然他最近一次與許志永聯系還是在去年，但是可以確認被捕消息屬實。

據悉，許志永12月13日曾經在廈門組織了一次公民運動人士聚會，不久後警方就對這一次聚會參與者展開了抓捕。此外，2月初，許志永還發表《勸退書》，就當前新冠肺炎疫情問題呼籲習近平"讓位"。

野渡對德國之聲表示，許志永被捕"可能出於這兩個方面的原因"。他還透露，許志永行蹤被當局掌握，與近期疫情緊張、各居民小區身份排查措施升級有關。

廈門聚餐 引發抓捕

今年1月1日，位於香港的中國維權律師關注組發布信息稱，自去年12月26日始，全國多地陸續有公民、律師被捕。"2019年12月初，多名來自全國各地的異見人士、人權律師、維權公民在福建省廈門市吃飯聚會，議論時政。眾人聚過後便各散東西，當局卻於12月13日針對該次聚會設立專案，將之定性為顛覆國家政權的行為，並於12月26日起展開了一輪席卷全國的大抓捕。"

許志永當時也發表了推特強調自己不怕打壓，此後還透露自己在"流亡"。

許志永早年創立"新公民運動"，旨在推進體制內的改革，包括要求官員公示個人財產的訴求。2013年許志永被捕，因"聚眾擾亂公共場所秩序罪"獲刑四年，2017年夏天刑滿出獄。

【 本文章由德國之聲授權提供】