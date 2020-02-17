大陸國鐵 累計退票1.15億張

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家鐵路集團有限公司副總經理李文新15日在北京說，從2月11日起，鐵路發送旅客已連續4天低於100萬人次，累計退票達1.15億張，近期鐵路不會出現返程客流高峰。

李文新在大陸國務院新聞辦公室新聞發布會上說明春運返程疫情防控有關情況。李文新在會上說，原來預計春運節後鐵路客流2.8億人次，日均1120萬人次。但實際情況是，截至14日，節後累計發送不到4000萬人次，日均184萬人次，同比下降83%。

他介紹，鐵路節後返程客流主要由五部分組成：一是商務差旅；二是旅遊流；三是探親流；四是學生流；五是務工客流。其中，商務和差旅客流大幅下降，旅遊流近期也不會集中出行，探親客流已基本返回。由於推遲開學，學生客流和務工客流不會叠加；實施錯峰、錯區域和錯層次開學，也讓學生返校不會形成集中客流。

李文新指出，因此，務工客流成為節後返程客流的主要組成部分。預計節後務工客流共5600萬人次，其中2900萬人已經返程，目前待出行的還有2700萬人。由於各地企業錯時復工復產，這部分旅客將陸續分散出行，也不會形成客流高峰。

從車票預售情況看，從現在到2月底，最高峰日售票量不超過100萬張，與去年同期相比不到十分之一，這也意味著鐵路客流將繼續維持低位運行，不會形成客流高峰。

而在航空部分，中國民用航空局副局長李健表示，為有效減少人員出行，民航局從1月21日開始連續四次發布免費退票政策。截至目前，中外航空公司共辦理退票超過2000萬張，票面金額超過200億元人民幣。

李健表示，受疫情影響，民航客流量大幅下降，從1月25日至2月14日，民航日均運輸旅客47萬人次，是去年同期的四分之一。他指出，從近期預測情況看，客流下滑勢頭仍然不減。2月15日至23日，日均旅客預計不超過20萬人次，客流量不足高峰時期的十分之一，客座率不足40%。

疫情 春運
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

大陸第一例新冠肺炎逝者遺體解剖 病理送檢

大陸上網課 吸菸的、脫衣的…難堪的畫面層出不窮

4億人次！農民工、學生陸續返程

大陸春運客流 劇減

相關新聞

新冠肺炎影響 陸春運降破5成

中國交通運輸部副部長劉小明15日在北京表示，受疫情影響，預計今年春運40天客流將同比下降五成多，且沒有傳統意義上的返程高峰。

大陸國鐵 累計退票1.15億張

中國國家鐵路集團有限公司副總經理李文新15日在北京說，從2月11日起，鐵路發送旅客已連續4天低於100萬人次，累計退票達1.15億張，近期鐵路不會出現返程客流高峰。

第一階段貿協生效 美設爭端解決辦公室

中美第一階段貿易協議於美國時間14日正式生效，兩國分別按協議下調針對對方部分進口商品的懲罰性關稅。中方將調降750億美元美國銷中商品的加徵關稅，同時解除對美國禽類和禽類產品進口的限制；美國貿易代表署也宣布，組建「雙邊評估與爭端解決辦公室 」 ，並設熱線電話讓公眾投訴協議執行情況。

馬紹章：台灣內部對中華民國無共識 如何讓中共正視？

海基會前副董事長馬紹章最近在遠見華人菁英論壇發表文章，他認為，兩岸關係中最難打開的結，應該是「中華民國」這四個字。他說，...

習近平信賴的低調「忠臣」！應勇奉命派往抗疫前線

不過才一個月前，時任上海市長的應勇與馬斯克同台，慶祝特斯拉發表首輛在大陸生產的Model 3電動車，身為中國金融中心的一...

U值媒／中共真實目的 武漢包機被迫取消背後原由

基本上台灣政府提出的這個方案是正確的，因為這就是國際標準，新加坡是這個做法，馬來西亞也是這個做法，中共不肯配合原因只有一個就是不想讓台灣用國際標準，堅持台胞是「我國人民」，所以要用中共自己的飛機送到台灣這個「中國的領土」。這個點防疫中心可能不好明說，但基本上這就是中共的問題和責任，他就是不讓你的飛機去你也沒辦法，那如果讓他送包機來，如第一班包機那樣，你就等於承認你是中國的一部份，類似中央政府和地方政府的關係。

台灣外交警訊？王毅首度會晤梵蒂岡外長

大陸外交部今（15）日披露，國務委員兼外長王毅於當地時間14日在慕尼黑會見梵蒂岡外長拉加格爾。

習近平要求從長治久安高度 將生物安全納入國安體系

此次新冠肺炎疫情不僅已造成逾1,300人死亡，也嚴重衝擊大陸政經體系。 大陸國家主席習近平坦言，這次抗擊新冠肺炎疫情，是...

陸國台辦抨擊：台獨是比病毒更毒的政治瘟疫

大陸國台辦以發言人馬曉光14日發布一則措辭嚴厲的新聞稿，羅列民進黨政府在滯留湖北台胞返鄉問題、台灣加入世衛組織上的不是，...

運20領銜防疫首執行大型非軍事任務 11軍機飛抵武漢

解放軍包括6架運20在內，及伊爾76、運9等，共11架軍機13日落地武漢投入防疫。這是運20、運9兩型運輸機首次參加醫療物資運送任務，也是運20首執行大型非戰爭軍事任務。

傳中南海下令：人員「自我隔離」 確保兩會不戴口罩

中國兩會3月初雖傳延期，博聞社引述消息報導，中央最頭疼的問題，還是兩會能否如期召開。新冠肺炎疫情緊張，兩會或將延期，但中南海已急令所有與會人員進入「自我隔離」狀態，以確保「不戴口罩」和人民大會堂不會發生「交叉感染」。

接掌港澳辦…通天夏寶龍 曾大拆浙江教堂十字架

兼任港澳辦主任的全國政協副主席夏寶龍，是繼駱惠寧後另一位「退下火線」後被授命投身港澳工作前線的「救火隊」。

熱門新聞

大陸上網課 吸菸的、脫衣的…難堪的畫面層出不窮

馬紹章：台灣內部對中華民國無共識 如何讓中共正視？

停課不停學！釘釘出線上授課 小學生在App商店狂負評望下架

新冠肺炎未息 中國民眾關切非洲蝗災是否入侵

疫情重點地區 中國回收人民幣隔離14天

嫌無「廳級」病房 湖北退休官員確診拒住院

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。