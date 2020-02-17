大陸國鐵 累計退票1.15億張

中國國家鐵路集團有限公司副總經理李文新15日在北京說，從2月11日起，鐵路發送旅客已連續4天低於100萬人次，累計退票達1.15億張，近期鐵路不會出現返程客流高峰。

李文新在大陸國務院新聞辦公室新聞發布會上說明春運返程疫情防控有關情況。李文新在會上說，原來預計春運節後鐵路客流2.8億人次，日均1120萬人次。但實際情況是，截至14日，節後累計發送不到4000萬人次，日均184萬人次，同比下降83%。

他介紹，鐵路節後返程客流主要由五部分組成：一是商務差旅；二是旅遊流；三是探親流；四是學生流；五是務工客流。其中，商務和差旅客流大幅下降，旅遊流近期也不會集中出行，探親客流已基本返回。由於推遲開學，學生客流和務工客流不會叠加；實施錯峰、錯區域和錯層次開學，也讓學生返校不會形成集中客流。

李文新指出，因此，務工客流成為節後返程客流的主要組成部分。預計節後務工客流共5600萬人次，其中2900萬人已經返程，目前待出行的還有2700萬人。由於各地企業錯時復工復產，這部分旅客將陸續分散出行，也不會形成客流高峰。

從車票預售情況看，從現在到2月底，最高峰日售票量不超過100萬張，與去年同期相比不到十分之一，這也意味著鐵路客流將繼續維持低位運行，不會形成客流高峰。

而在航空部分，中國民用航空局副局長李健表示，為有效減少人員出行，民航局從1月21日開始連續四次發布免費退票政策。截至目前，中外航空公司共辦理退票超過2000萬張，票面金額超過200億元人民幣。

李健表示，受疫情影響，民航客流量大幅下降，從1月25日至2月14日，民航日均運輸旅客47萬人次，是去年同期的四分之一。他指出，從近期預測情況看，客流下滑勢頭仍然不減。2月15日至23日，日均旅客預計不超過20萬人次，客流量不足高峰時期的十分之一，客座率不足40%。